El sènior femení es consolida a la quarta posició

Cara i creu. El sènior femení va guanyar contra el Cecell Lleida per 3 – 1 (25-14/22-25/25-23/25-15), davant un rival que va posar més resistència de l’esperada. Les d’Hugo Gotuzzo, segueixen en 4a posició, amb opcions encara d’accedir a fases d’ascens. El proper cap de setmana els dos equips jugaran a les Canàries.

La creu de la jornada la va protagonitzar el masculí en caure contra el Tren de Sóller per 1 – 3 (24-26/25-18/23-25/14-25), en un partit on l’equip tenia algunes absències de jugadors, que es van notar en el transcurs del partit, tot i la bona aportació dels joves de la casa, com Adrià Rejón. Els de Jordi Fernández segueixen en 3a posició, però una mica més allunyats de les posicions que donen accés a les fases d’ascens.