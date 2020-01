El temporal deixa una trentena d’incidències a Sabadell

El temporal Glòria ha deixat una ciutat ventilada aquest dimarts, amb forts vents que han fet que la pluja hagi estat en moltes estones més horitzontal que vertical. A Sabadell, la Policia Municipal ha hagut d’actuar en una trentena d’incidències.

Concretament, s’ha hagut d’actuar per arbres caiguts a la plaça Sant Roc, el carrer Bujaruelo, el parc d’Odessa o la plaça Rogelio Soto, així com per branques caigudes. També s’ha hagut de retirar elements que s’han despenjat com tendals o persianes, senyals que s’han mogut i contenidors que s’han desplaçat.

A banda, la caiguda d’un cablejat elèctric ha obligat a tallar el carrer Puig Major.

Per aquest dimecres s’espera que el temporal vagi a menys. Concretament, el vent tendirà a bufar intensament encara al matí, amb la previsió que davalli la seva intensitat de cara a la tarda. La pluja, però, estarà ben present, en una jornada on la temperatura tendirà a ser una mica més elevada que aquest dimarts.