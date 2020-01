La nova associació Emprenedores Teixint Sabadell (ETS) ha penjat el cartell de sold out, complet, en el seu I Networking, amb més de 50 dones inscrites, segons informen en un comunicat. La trobada vol impulsar la sororitat empresarial i promoure la xarxa de negocis entre les dones de Sabadell i el Vallès. Serà el primer acte de l’organització i se celebrarà aquest dijous 23 de gener de 19 h a 21 h en un restaurant Beagle.

Entre les inscrites hi ha emprenedores de diferents sectors, amb negocis propis i d’altres amb projectes que comencen a emprendre: comunicació (disseny gràfic, màrqueting, comunicació empresarial…), criança i educació, artesania (joieria, decoració efímera, enquadernació…), cultura (llibreteres, escriptores, conta-contes…), salut corporal, benestar emocional, alimentació, formació, moda, automoció, arquitectura, equitació o viatges, entre d’altres. ETS es defineix com una associació sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional.

Llista d’espera

El networking és el primer acte d’Emprenedores Teixint Sabadell, presidida per la periodista local i col·laboradora del D.S. Paloma Arenós. A la trobada només s’hi pot accedir amb inscripció prèvia i, des de dimarts al vespre, s’ha creat una llista d’espera per si hi ha alguna baixa aquest dijous. Fa uns dies, Arenós explicava que “volem dones amb empresa o sense però amb un esperit emprenedor, amb ganes de transformar i aportar coses per al seu negoci, i per a la ciutat, que està una mica adormida”.