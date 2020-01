El Cros de Sant Sebastià és també Campionat de Catalunya de veterans

Organitzat per la Joventut Atlètica Sabadell i l’Ajuntament de la ciutat, l’històric Cros de Sant Sebastià arriba aquest diumenge a la seva 59a edició. Enguany el fet més important és que també serà el Campionat de Catalunya màster en totes les seves categories i disciplines i s’espera una altíssima participació d’atletes veterans. Es faran dues curses per homes, una per edats entre 45 i més anys a les 10 del matí de 4.500 metres, i un altre per a veterans de 35 i 40 anys a les 10.50 h de 6.300 metres. La cursa femenina (individual i per clubs) serà a les 10.25 hores. Inclou totes les edats de veteranes i tindrà un recorregut de 4.500 metres. Per completar el festival de màsters, a les 11.20 h tindrà lloc el Campionat català de relleu mixt (2 homes, 2 dones) amb una distància total de 7.200 metres.

Memorial Bravo

Un altre punt clau de la matinal és el Memorial Bravo en la seva 35a edició, per atletes en edat escolar -des de prebenjamins a cadets- on també hi haurà nombrosa participació. Serà la darrera cursa del Campionat Comarcal de cros del Consell Esportiu de Sabadell. Les curses que donen nom al Cros de Sant Sebastià tenen aquest any un recorregut de cros curt (3.600 m.). A les 13.45 serà el torn de les dones i a les 14 h els homes. Tot apunta que com ha passat en anys anteriors, tornarà a ser el punt feble de la matinal quant a participació a causa de la coincidència amb altres proves i la proximitat del Campionat de Catalunya absolut. Abans s’hauran disputat les curses federades de juvenils, júniors i la ja clàssica Cursa Popular per atletes sense llicència a partir de les 12.40 hores. Després d’una setmana complicada en l’aspecte meteorològic, tot apunta que farà bon temps i es podrà gaudir d’una gran matinal atlètica. En total es calcula una participació d’uns 700 atletes.

De Can Deu al Parc Catalunya

En els gairebé 60 anys d’existència, el Cros de Sant Sebastià ha conegut diversos escenaris. Al Bosc de Can Deu el principal problema era l’organització tecnològica. S’havia de tirar un cable elèctric de prop de 500 metres entre l’edifici de la Companyia d’Aigues, a la carretera, fins a la meta per fer anar els ordinadors, col·locats sobre la plataforma d’un camió. L’any 1995 va prendre el relleu el Parc Catalunya com a escenari. Això va simplificar molt les feines d’organització, però el desconeixement del circuit per part dels voluntaris el primer any va provocar una divertida anècdota: els atletes van arribar a meta en sentit contrari. Ara tot està perfectament senyalitzat i l’esforç dels voluntaris permet córrer en dos circuits diferents al mateix temps, la qual cosa dona gran vistositat a la prova i el públic pot gaudir de l’espectacle.