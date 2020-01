Un viatge entre Sabadell i Terrassa: quatre minuts i dues zones

Un tren de Rodalies tarda quatre minuts en anar de l’estació de Sabadell Nord a la de Terrassa Est. Però el viatge surt tan car com baixar fins a Barcelona. Així passa, almenys, amb les targetes de viatges il·limitats de l’ATM, com ara la T-Usual o la T-Jove. Per poder-les utilitzar entre Terrassa i Sabadell, cal que aquestes siguin de dues zones i hagin estat validades per primer cop a la Zona 2 o la Zona 3. En canvi, els bitllets multiviatge com la T-Casual –que resulten més cars– permeten viatjar a ciutats limítrofes de zones diferents amb un títol d’una sola sola zona. Això si, sense possibilitat de transbordament.

Aquesta situació no és cap novetat. Abans del canvi tarifari, targetes il·limitades com la T-Mes o la T-Jove tampoc permetien viatjar a Terrassa amb una sola zona. La T-10 o la T-50/30, en canvi, sí que ho permetien. Fonts de l’Autoritat del Transport Metropolità reconeixen que “molta gent que s’està passant a la T-Usual no coneixia aquesta normativa” i recorden que “els títols de viatges il·limitats mai han permès anar a ciutats limítrofes amb una sola zona”.

❗️T’has passat a la T-usual o la T-jove? Els abonaments il·limitats d’una zona només permeten moure’s dins d’una zona tarifària, i aquesta queda determinada per la primera validació. 🛑Això vol dir que si la primera validació és a la Zona 1, només podràs moure’t per la Zona 1. pic.twitter.com/Pl2EaL65Ba — Autoritat del Transport Metropolità (@ATMbcn) January 24, 2020

A tot plegat s’hi afegeix un problema més: els bitllets de viatges il·limitats calculen les zones que traspassa l’usuari segons la primera validació. Això vol dir que un viatger amb una T-Usual de dues zones podrà viatjar indistintament a Barcelona o Terrassa si valida el títol per primer cop a la ciutat; però que el mateix usuari necessitarà una targeta de tres zones per anar a Terrassa, si valida per primer cop a la capital. I tot, independentment de si agafa el tren cap a la cocapital vallesana a Barcelona o a Sabadell.

En conversa amb el D.S., fonts de l’ATM admeten el problema, però asseguren que no és fàcil de solucionar a curt termini. “Ara no és fàcil de corregir perquè provoca molts problemes a la resta del mapa tarifari”, ha reconegut a TV3 Miquel Lamas, responsable del sistema tarifari integrat de l’ATM, “Ho hem de corregir, però de cara al futur”. La principal solució que hi ha a l’horitzó és la T-Mobilitat, però encara no hi ha data d’implementació al Vallès Occidental. A la Zona 1, podria posar-se en marxa a partir de l’abril, segons La Vanguardia. Aquest nou títol hauria de permetre pagar per viatges segons els quilòmetres recorreguts i no per zones.

La resposta de Sabadell i Terrassa

L’Ajuntament de Sabadell ha reclamat aquest dilluns l’implantació de la T-Mobilitat i ha criticat de nou la zonificació al Vallès. “Sembla que la Generalitat va retardant l’aplicació de la T-Mobilitat, de manera que si no tenim clar la seva aplicació, caldrà pensar en alternatives. No és lògic que hi hagi dues zones per anar a Terrassa o Barcelona”, ha opinat el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, que ha indicat que l’Ajuntament estudiarà les mesures a prendre.

Per la seva banda, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també ha expressat el seu malestar per la situació. “Hem fet moltes trobades des de fa molts anys amb l’ATM, amb el govern de la Generalitat, i amb el tema tarifari no ens en hem sortit mai”, ha indicat l’alcalde en declaracions a TV3, “De tota manera, tenim una reunió el dia 13 de febrer amb el govern de la Generalitat, i un dels temes que posarem sobre la taula, un cop més, serà el greuge tarifari.”