Des de l’1 de gener la nova T-Usual de l’ATM té un import de 40 euros però, donat que les tarifes de la TUS encara no s’han actualitzat, la T-Mensual segueix costant 45 euros. És a dir, un 12,5% més. A les opinions pels desajustos en els preus de l’ATM i la TUS, a més, se sumen aquests dies les referents al canvi tarifari en els bitllets integrats, que van entrar en funcionament l’1 de gener. Hi ha tantes crítiques com elogis. Sobretot depenent de l’ús que fa cadascú del transport públic.

