La T-Mes de la TUS, un 12,5% més cara que la T-Usual… De moment

Transports Urbans de Sabadell (TUS) ha congelat per aquest 2020 les tarifes de l’any anterior, a l’espera que el ple municipal aprovi els nous preus del servei d’autobús de la ciutat. Des de l’1 de gener però, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aplica un nou sistema tarifari que encareix els viatges puntuals i fa més rentables els habituals. Aquest decalatge entre l’actualització de preus de l’ATM i l’aprovació de les futures tarifes de la TUS fa que a hores d’ara la T-Mes de l’autobús local sigui més cara que la targeta equivalent de l’ATM. Un 12,5% més, concretament.

Durant el ple del passat dilluns 7 de gener, el regidor de Mobilitat, Jesús Rodríguez, va anunciar que el Govern revisaria i rebaixaria les tarifes dels títols de transport públic dins de la ciutat. “S’està treballant en fer més atractives econòmicament les targetes T-Mes i T-Jove”, va assegurar Rodríguez, que va parlar d’una possible “bonificació” per als bitllets d’autobús de Transports Urbans de Sabadell (TUS). A partir d’una moció de la Crida per Sabadell, el ple va aprovar –amb vot favorable del PSC– un text en el qual es criticava el “centralisme” del nou sistema de tarifació dissenyat per l’ATM i s’exigia que Sabadell tingui un paper en la zonificació i configuració de les futures infraestructures de transport públic del Vallès.

Les tarifes actuals

Fins aquest 2020, tots els títols de la TUS eren més econòmics que els de l’ATM. En part, perquè només són vàlids a la ciutat i els títols integrats de l’ATM permeten agafar –a més dels autobusos locals–, els Ferrocarrils, Rodalies, el TRAM i tots els serveis de la TMB de Barcelona. Des de l’1 de gener però, la nova T-Usual té un import de 40 euros, mentre que la T-Mes de la TUS segueix costant 45 euros. La T-Mes per a joves de la TUS també resulta més cara que la seva homòloga de l’ATM. Mentre que el bitllet local costa 32,50 euros per un nombre il·limitat de viatges en 30 dies, la T-Jove costa 80 euros per 90 dies. És a dir, 26,66 euros cada 30 dies. Més d’un 18% més barat.

Els bitllets de la TUS que segueixen sent més barats que els de l’ATM són la T-10 (equivalent a la T-Casual) i el bitllet senzill. Així, el bitllet de deu viatges de l’autobús de Sabadell costa 8,50 euros i és multipersonal; mentre que la T-Casual és unipersonal i té un preu d’11,35 euros. Un 18% més barat. Al mateix temps, un bitllet senzill de TMB costa 2,40 euros; mentre que comprar un sol viatge de la TUS costa 1,50 euros. També hi ha un fort canvi pel que fa als bitllets de tarificació social. Mentre que a Sabadell són gratuïts, a Barcelona (l’ATM només bonifica bitllets existents) la T-4, que està dissenyada per a jubilats, costa 4 euros.