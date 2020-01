Sabadell s’oposa al “centralisme” de les noves tarifes de transport públic

El ple municipal de Sabadell ha mostrat el seu rebuig al “centralisme” del nou sistema de tarifació i bitllets –les noves T-Casual, T-Usual i T-Familiar– dissenyades per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i ha exigit que Sabadell tingui un paper en la zonificació i en la configuració de les futures infraestructures de transport públic del Vallès. Així es definia en una moció presentada per Crida per Sabadell, que ha tirat endavant amb el vot del PSC i de Ciutadans.

El text aprovat pel ple considera que la forma de pagament –definida per un organisme en què l’Ajuntament de Sabadell ni cap organisme vallesà té incidència directa– suposa imposar un “centralisme” que s’ha notat també en els darrers anys en la inversió de l’Estat i de la Generalitat en transport públic. La forma de pagament, en l’actualitat, es defineix per l’ATM, un organisme en què l’Ajuntament de Sabadell ni cap organisme vallesà té incidència directa.

La recent actualització de l’ATM ha permès una pujada en els bitllets per la zona 2, la de Sabadell i la majoria de municipis del seu voltant, el que ha generat el rebuig de les institucions, partits polítics i entitats favorables al transport públic. A tall d’exemple, per tenir deu viatges sense caducitat, el 2019 es podia comprar una T-10 (amb un cost de 20,10 euros) mentre que ara cal comprar una T-Casual (22,40 euros). Un 11,4% d’increment de preu pel mateix servei. La pujada també ha afectat la T-Casual (similar a la T-Mes) i la T-Jove.

Revisió dels preus a Sabadell

Al marge de transport des de i cap a Sabadell, el Govern ha anunciat que presentarà una nova proposta de tarifes dels títols de transport públic pels desplaçaments a dins de la ciutat. “S’està treballant en fer més atractives econòmicament les targetes T-Mes i T-Jove“, ha explicat el regidor de Mobilitat, Jesús Rodríguez, que ha parlat d’una “bonificació” des de Sabadell pel servei d’autobús de Transports Urbans de Sabadell (TUS) davant els preus aprovats per l’ATM.