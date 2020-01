Augments i congelacions de les taxes del 2020

Després de conèixer les ordenances fiscals i les noves tarifes de l’ATM, encara quedava saber com queden algunes taxes de cara a aquest 2020. Resumidament, hi ha algunes pujades d’impostos significatius, però també congelacions de serveis bàsics.

L’aigua i l’autobús urbà

El ple municipal és qui aprova les tarifes de l’aigua i, de moment, no ha tractat aquesta qüestió pel què fa al 2020. Des d’Aigües Sabadell apunten que començaran l’any amb la tarifa congelada, com en els darrers quatre anys. Això no impediria que, en qualsevol moment, el plenari decidís fer alguna modificació.

Les últimes tarifes que s’han anunciat són les de la companyia Transports Urbans de Sabadell ( TUS), que congelarà els preus i seran els mateixos que al 2019. D’aquesta manera, el bitllet senzill seguirà costant 1,50 euros, el títol de 10 viatges 8,50 euros, la T-Mensual, 45 euros i la T-Mensual Jove, 32,50 euros. Les targetes adquirides el 2019 es poden utilitzar fins al 31 de març del 2020. Les T-10 caducades es poden bescanviar durant tot l’any a l’Oficina de la Mobilitat (carrer de la Borriana, 33) abonant la diferència de preu corresponent.

Ordenances fiscals

Durant el ple municipal d’aquest desembre el govern local va argumentar que cal pujar els impostos en línies generals després de la congelació de l’any passat i així incorporar la pujada de l’IPC dels darrers dos anys. L’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i la taxa de residus tindran una pujada general del 2%, mentre que l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa de mercats pujaran un 1%. A tall d’exemple, un immoble amb un valor cadastral de 100.000 euros passarà de pagar de 512 a 522 euros d’IBI anualment. I en el cas de l’impost sobre les escombraries, en el cas d’una família de quatre persones amb una renda de 60.000 euros, l’increment serà, aproximadament, d’uns tres euros anualment.

Alhora, però, hi ha 14 impostos i preus públics que quedaran congelats. Són els casos de la plusvàlua sobre els terrenys, el cost del servei de grua i l’impost de circulació, entre altres.

ATM, FGC i Rodalies

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), FGC i Rodalies també modifiquen o augmenten les seves tarifes de cara a l’any nou.

Pel què fa als bitllets integrats de l’ATM, la T-10 desapareix i s’ha substituït per la T-Casual, en aquest cas, però, unipersonal. Així, per anar de Sabadell a Barcelona amb aquesy nou títol d’una desena de viatges caldrà pagar 22,40€, en comptes de 20,10€, que és el que costava abans per dues zones. Les crítiques per la desaparició de la T-10 van fer que dies després d’anunciar-se els nous títols se’n creés un darrer, la T-Familiar, que permet els viatges multipersonals fins a un màxim de vuit per 10 euros, per tant més car que l’actual T-10 (10,20 euros per 10 viatges).

FGC també augmenta les tarifes dels seus títols propis, passant el bitllet senzill d’una zona de 2,40€ a 2,80€ i el de dues de 3,10€ a 3,40€.

Pel que fa al tren, Renfe apujarà el preu dels bitllets de tots els trens. En el cas de l’AVE i la Llarga Distància l’increment serà de l’1,10% durant el 2020 i en el cas de Rodalies i regionals d’un 1%. Tot i això, aquesta mesura no afectarà el gruix de viatgers que agafen el tren a Catalunya, ja que els preus de Rodalies i els regionals que no són intercomunitaris els fixa la Generalitat, titular del servei. Paral·lelament, es posarà en marxa el nou AVE ‘low cost’ sota la marca ‘Avlo’ en la línia Madrid-Barcelona, amb uns preus que aniran de 10 a 60 euros.

Llum i gas

Pel que fa a l’electricitat, la part regulada del rebut, que representa el 41,14% de la factura elèctrica, es prorrogarà per al 2020. Tot i això, és possible una rebaixa ja que la Comissió ha fet la seva proposta sobre l’ús de xarxes de transport i subministrament de l’electricitat, conegut com a peatges, i aquesta passa per una reducció mitjana del 5,6% d’aquests peatges, que tindrà un impacte diferent segons el col·lectiu de consumidors.

De la seva banda, la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de gas natural baixarà un 4% de mitjana a partir de l’1 de gener del 2020 en comparació amb el darrer trimestre d’aquest any.