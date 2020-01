Oportunitat desaprofitada

Es compliquen la vida. El Sabadell Nord tampoc va poder aconseguir la primera victòria del 2020 a Ca n’Oriac en veure’s superat pel Rubí (0-1). Una derrota que deixa l’equip de Quico Díaz a tres punts del descens abans d’afrontar una doble sortida complicada a Manlleu i Mollet.

El tècnic, molest amb el que havia succeït feia tot just una setmana davant el Lloret, va decidir sacsejar l’equip buscant un punt d’inflexió al vestidor. I es va quedar a mig camí. Abans del primer quart d’hora (minut 13), Carles Montoro va obrir la llauna amb un gol força polèmic des del punt de penal (0-1). Gerro d’aigua freda per a un equip que de la seva solidesa defensiva n’havia fet el seu pal de paller la temporada passada. Kevin del Corral, David López i Carlos Silva ho intentaven una vegada i una altra però sense gaire èxit. Si bé és cert, però, que en el minut 37 tot hauria pogut canviar si la rematada de Jandro hagués trobat el camí del gol després d’una assistència de López.

A la segona meitat, amb l’entrada de Luis Pajares, el Sabadell Nord va tenir l’ocasió més clara però el pal ho va evitar. Frustració. Raul Pérez, el ‘7’ rubinenc, va tenir nombroses ocasions per sentenciar el partit si bé és cert que el Rubí no va patir en excès per mantenir el resultat a favor (0-1).