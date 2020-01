ZOOM: La millor companyia

Després del temporal, els carrers de la ciutat es tornen a omplir de persones que passegen acompanyades pels seus gossos. Amb qui millor es pot anar?

Qui passeja qui? Caminar per la ciutat amb un company fidel és un plaer. Els animals agraeixen aquesta estona d’esbarjo i sortir de la llar per estirar les potes. Els amos aprofiten aquests moments per anar a fer la compra, llegir el diari o fer qualsevol altra gestió acompanyats. Això sí, sabent que l’ésser que tens al costat i que fa passes amb decisió mai et fallarà.

