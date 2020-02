Un Astralpool de més a menys cau derrotat al derbi (10-12)

El CN Terrassa, amb quatre exjugadores de l’Astralpool CN Sabadell, s’ha acabat emportant la victòria de Can Llong en superar a les de David Palma per 10 a 12.

El duel, que obria la segona volta de la Lliga Premaat, s’ha iniciat amb un gran Astralpool. Parcial de 4 a 0 d’entrada que ha deixat groggys a les terrassenques que fins ben entrat l’equador del primer període no han aconseguit estrenar-se. I de quina manera ho han fet. Amb un obrir i tancar d’ulls, han aconseguit escurçar la diferència fins al 4 a 3 gràcies a tres penals ben executats per Bea Ortiz i Pili Peña, en dues ocasions.

A l’inici de la segona part, el Terrassa culminava el parcial de 0 a 4 i tornava a situar l’empat al marcador (4-4). Eren els moments més complicats de l’Astralpool que ha hagut de recórrer a Maica Garcia per tornar a agafar aire. David Palma l’ha tornat a situar a la boia i no ha perdonat (5-4). Malauradament, però, ràpida resposta visitant per tornar a situar la igualada. I així fins a arribar al 6 a 6 que posava punt final als dos primers períodes.

A la represa, un gol de l’exnedadora Paula Leitón –MVP del partit- culminava la remuntada amb el 6 a 7. Un intercanvi de cops entre sabadellenques i terrassenques ha servit per arribar al definitiu quart període amb el 9 a 10 al marcador. En els darrers vuit minuts, ha arribat la davallada definitiva: l’atac de l’Astralpool ha topat una vegada i una altra amb la defensa visitant i ho ha acabat pagant. 10 a 12 i el Terrassa suma una victòria que deixa amb males sensacions a l’Astralpool en aquest inici de segona volta.