Associació Gitana: “Els gitanos encara estem discriminats”

Ni pètals de rosa al riu Ripoll ni festes col·lectives. Aquest 8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano, la vessant festiva queda en stand-by. Però les reivindicacions continuen sobre la taula. Sabadell és la ciutat catalana amb més població gitana, més de 9.000 persones, segons dades de l‘Associació Gitana de Sabadell, el que representa un 4,3% del total de la població. L’entitat sosté, però, que “la discriminació que pateix el col·lectiu continua sent massa representativa”.

La principal preocupació de l’Associació Gitana aquest 8 d’abril és la situació dels gitanos més vulnerables. “Ens sentim abandonats per l’administració local i nacional”, lamenta Manuel Heredia, secretari de l’entitat. Al seu parer, l’Estat d’Alarma està afectant especialment els sectors més vulnerables de la comunitat gitana com els ferrovellers i els venedors ambulants.

Més oportunitats laborals

“Els gitanos necessitem estar representats als nostres municipis: taules de treball, a la política… queda molt camí a fer”, aposta. En aquest sentit, assegura que “els gitanos estem discriminats a l’àmbit social i laboral“. Per ell, el futur passa per un canvi radical on les oportunitats siguin iguals per tothom. I “encara no és així”.

En aquest sentit, fa una crida als serveis socials de la ciutat per atendre “amb urgència” les persones vulnerables que no consten a les llistes habituals. “No es requerien aquests serveis perquè fins ara treballaven al dia. Ara no poden sortir i, per tant, no poden menjar”, exigeix el secretari.

Orgull gitano

Un dels objectius base de l’associació és, d’altra banda, fomentar els estudis. “Hi ha molts nens i nenes gitanes que estudien, però cal ampliar aquests casos fins que sigui quelcom normal”, afegeix Heredia. I, per conseqüència, trobar-se amb “menys impediments” a l’hora de treballar.

“Ens defineix l’orgull de poble i les nostres tradicions”, aposta. I, tot i que no es pugui celebrar aquest dia tan assenyalat en el calendari calé, demana que es tregui la bandera gitana als balcons. Units des de la distància.

