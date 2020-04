Casa Fuster convida el personal que ha muntat l’hospital de campanya a un dinar d’agraïment

Publicitat

El restaurant Casa Fuster ha decidit obrir aquest dimarts de forma extraordinària els seus fogons per fer un menú especial i acomiadar, així, el personal que ha permès aixecar l’hospital de campanya a la Pista Coberta d’Atletisme. L’empresa no pot obrir al públic des de la declaració de l’estat d’alarma, com la resta d’establiments de restauració.

No obstant, aquest matí la cuina ha estat a ple rendiment. “Vam trucar als sanitaris per preguntar-los de quina manera podíem ajudar, i ens van dir que agrairien si dimarts els podíem fer un dinar especial per acomiadar els que han participat en el muntatge de l’hospital de campanya”, explica Salvador Fuster, director general del negoci.

L’àpat ha estat destinat a sanitaris, efectius de l’exèrcit, dels bombers i operaris, entre altres, que han estat treballant en la posada en marxa de l’equipament. El menú, a més, s’ha pensat per l’ocasió, amb un pica pica a base d’embotits ibèrics, formatges i un arròs de muntanya, “especialitat de la casa que ha de poder quedar bé si es trasllada”, segons Fuster, seguit de cohcinillo i chuletón.

En total s’han fet un centenar de racions que el personal ha gaudit a la mateixa Pista Coberta.

Publicitat