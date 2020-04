El confinament no impedeix als músics de Gràcia seguir tocant

Publicitat

Gràcia és un barri molt musical. A banda de ser la seu de l’escola Músics de Gràcia, també hi conviuen diversos professionals i grups musicals. Un d’ells, En Clau de Tres, una formació composta per Anna Aparicio, Mario Bernaus i Miquel Ferrer. L’Anna i el Mario van decidir que calia fer alguna cosa per donar ànims als seus veïns i des de l’inici del confinament ofereixen un concert des del seu terrat. El fan cada diumenge a les 12 h. Toquen temes del seu repertori, jazz, bossa nova, també cançons d’autors com Joan Manuel Serrat i Lluís Llach.

La iniciativa ha estat un èxit i tant l’Anna com el Mario estant en contacte permanent amb els veïns del barri a través de les xarxes i del WhatsApp: “Ens demanen cançons i nosaltres les interpretem el diumenge”, diuen. Tots dos estan molt satisfets de la bona acollida que ha tingut aquesta idea. “Fem allò que sabem fer, tocar i cantar”, diu l’Anna. Ho diu perquè a través del WhatsApp es fan moltes altres coses i ells hi aporten el seu petit gra de sorra amb aquestes audicions musicals.

L’Anna és professora de cant a l’escola Àgora de Sant Cugat i també imparteix classes amb el Mario a l’escola de música Praeludium de Sabadell. A més, el Mario és professor de música de l’escola Sant Nicolau.

Tots dos segueixen fent classes en línia per als seus alumnes, i cadascun d’ells té un grup de seixanta alumnes. A més, l’Anna té grups de llenguatge musical i també dirigeix un cor.

El darrer diumenge, a l’Anna li van fer una petició molt especial: “Em van demanar que cantés El Cant dels Ocells per a un veí que s’estava recuperant del coronavirus, va ser molt emocionant”, explica.

Per Setmana Santa continuaran els concerts. Serà una Setmana Santa peculiar. Sortosament, la música ajudarà a pair el confinament, que impedirà molts ciutadans de gaudir d’unes vacances que són molt populars.

Música cofinada

L’escola Músics de Gràcia també ha estat amenitzant el seu barri amb la música i els concerts. Des que va començar aquesta situació de reclusió forçada, no ha deixat de tocar, cada dia a les 12. I diu Jordi de la Torre, un dels seus responsables: “Ho seguirem fent”. En aquesta ocasió, les notes musicals sorgeixen del domicili d’aquest professor de música i de la seva dona, Montserrat Munill, que comparteix amb ell la direcció de l’escola de música.

Toquen al terrat: “I sovint ho fem acompanyats dels nostres fills”, diu. El Jordi toca el clarinet i la Montserrat, la flauta. Ho fa des del tercer dia que es va decretar el confinament pel coronavirus. Fa uns dies van pensar que potser l’atenció dels veïns havia minvat: “Però aleshores una veïna ens va escriure molt agraïda, i d’una manera molt emotiva”. I això compensa i anima a seguir tocant.

Ell i els professors de l’escola fan teletreball. “Podem seguir fent classes individuals, però les classes de grup les hem hagut de deixar córrer”, diu. Explica que tecnològicament no ha estat possible: “Hi ha massa entrebancs”.

De moment se n’ha sortit. “Provisionalment, però econòmicament aquesta situació serà devastadora”, diu de la Torre. “Ens ha paralitzat de tal manera que no ens podem seguir guanyant el pa”, afegeix.

Serà, diu, un trimestre molt curt, i potser també el curs.

