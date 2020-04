Allau de sol·licituds a les oficines bancàries per obtenir els préstecs ICO

Publicitat

A Divers Arquitectura estan pendents de l’aprovació d’un aval de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per renovar un compte de crèdit que li doni viabilitat “almenys un mes i mig o dos, però després ja està”, explica Biel Domenge. La facturació de l’estudi de Sabadell el març ha caigut fins a zero a causa de l’estat d’alarma pel coronavirus. La seva supervivència depèn d’aquest préstec.

De fet, moltes empreses, pimes i autònoms s’han abocat a demanar aquests préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial per obtenir liquiditat durant el període d’alarma per la Covid-19. El govern de l’Estat ha fet arribar a sis bancs una primera línia de 20.000 milions d’euros dels 100.000 milions de garanties aprovades per l’executiu. Les condicions tan beneficioses dels préstecs han provocat que només amb les primeres sol·licituds ja s’hagi cobert aquesta primera línia d’avals ICO. No hi ha quantitat mínima a sol·licitar, són fins a un termini màxim de 5 anys amb la possibilitat de fer fins a 12 mesos inicials de carència, amb un tipus fix de l’1,5%, sense comissions d’obertura ni estudi i amb un 1% de comissions de cancel·lació i amortització parcial. En el cas de les pimes, l’Estat garanteix el 80% del risc del finançament. Per a les grans empreses, la cobertura dels avals serà del 70% (crèdit nou) i del 60% en el cas de les renovacions.

El Banc Sabadell ha explicat que li han correspost 2.100 milions d’euros dels 20.000 milions en préstecs ICO, cosa que equival a una quota de mercat en crèdits a empresa del 10,6%. Segons fonts de l’entitat financera sabadellenca, les peticions que han rebut els seus comercials sobrepassen la quota que li han assignat. “En una setmana ja havíem cobert aquesta quota amb les presol·licituds demanades”, apunten des del banc. Per aquest motiu, fins i tot el Sabadell ha multiplicat per 10 el nombre d’empleats destinats a atendre els clients. Al Banc Sabadell el tipus d’interès per a particular i autònoms estaria en l’1,5%. Pel que fa a les condicions de préstec per a les empreses, depenen de l’scoring.

A l’oficina central de CaixaBank de Sabadell, abans de sortir els avals ICO ja estaven esgotats amb qui s’havia anticipat omplint les línies, segons han informat fonts d’aquesta entitat financera. De fet, ja s’havia demanat la documentació requerida als clients per tenir-la preparada. La majoria de sol·licituds eren d’empreses que han tancat per l’estat d’alarma i a les quals no els han acceptat l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Per tant, necessiten aquest finançament per pagar nòmines i lloguer. Ara caldrà esperar la segona fase dels avals, que es preveu que sigui després de Setmana Santa.

Publicitat