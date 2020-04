Esportistes a casa: Laura Ester i les seves reflexions

Publicitat

La millor jugadora de waterpolo d’Europa del 2019, Laura Ester, obre aquesta secció que pretén posar un punt fresc i distès en ple confinament pel coronavirus. La portera del Club Natació Sabadell, coneguda com ‘el pajarito’ per la seva agilitat per arribar a pilotes impossibles, explica com ho viu, com omple les hores a casa, com connecta amb amics i familiars i quines són les seves reflexions personals. El seu gran repte és penjar-se un or olímpic.

Quant temps dediques a fer exercici o entrenament específic? Estic mínim una hora i mitja fent exercicis. Cada dia ens envien un entrenament per poder mantenir la forma física, que intento fer sempre al matí i a vegades ho complemento amb exercicis de coordinació i reflexos amb pilotes de tennis. També faig alguna classe de pilates, ioga i estiraments.

Mòbil, videojocs o llibres? El mòbil per poder estar connectada amb els meus familiars i amics, mirar xarxes socials de tant en tant i després llibres. Sempre és un bon acompanyant. He començat a llegir aquells llibres que tens a casa i mai trobes temps per agafar-los. Llegir sempre és una bona idea.

Quin és el teu ordre de les xarxes socials? Bàsicament Instagram i Twitter.

De la televisió, només sèries o també programes informatius sobre la Covid-19? Sèries i pel·lícules és el que més es veu a casa. I un cop al dia, com a mínim, es veuen les notícies, tot i que a vegades fa por mirar-les. Aquests dies hi ha canals que estan emetent competicions esportives antigues i hem vist partits de waterpolo, bàsquet o handbol.

Tens molt paper higiènic a casa, vas fer el clàssic repte? Doncs quan va començar el confinament ens va costar trobar paper higiènic i no podia fer el repte… Però un cop en vam trobar, per fi el vaig fer.

Has aprofitat per recuperar alguna afició oblidada? He aprofitat per aprendre a cuinar… de mica en mica.

Utilitzes mascareta si has de sortir en algun moment? Sí, quan baixo a fer la compra de tota la setmana ho faig sempre amb mascareta.

Per contactar amb familiars i amics quin mitjà fas servir? Principalment utilitzo WhatsApp i Facetime per poder parlar amb la parella, familiars i amics. I també de tant en tant l’aplicació Zoom, per fer trucades de molta gent, per exemple amb tot l’equip del Club Natació Sabadell i de la selecció.

Por o preocupació per la Covid-19? A vegades quan veus tot el que està passant tens una mica de por, per això intento no mirar gaire les notícies. És una barreja de preocupació i por perquè, òbviament, no vols que li passi res a la teva gent.

Per casa, amb pijama o xandall? Els outfits de moda durant aquest confinament són els pijames i tota la roba d’esport que tinc per casa.

Creus que pots guanyar algun quilo de més sense l’habitual rutina d’alimentació? Considero que al final no es menja tant perquè com que no fem tant d’esport tampoc tens gana. Però de moment no m’estic de res. Si això s’allarga molt i molt, hauríem de fer un pensament, però per ara algun caprici cau segur…

Es podrà treure alguna cosa positiva de tot això? Espero que sí. Per exemple, apreciar cada moment del nostre dia a dia i també ser una mica més solidaris entre nosaltres.

Quin és el teu somni esportiu més proper quan torni la normalitat? El meu somni segueix sent un or olímpic. Hauré d’esperar un any més del que crèiem, però segueix sent un gran repte personal.

Publicitat