El govern de l’Estat ha ordenat l’aixecament de les restriccions més dures vinculades a l’estat d’alarma de cara al proper dilluns. Això implica que es podran tornar a fer desplaçaments fins ara restringits per, per exemple, anar al lloc de treball, sempre i quan el teletreball no sigui possible.

