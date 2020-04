72 hores per gaudir de casa en Setmana Santa

Publicitat

És cert. Estem tancats a casa a causa de l’estat d’alarma pel coronavirus. Lluny queden les expectatives d’aquella excursió a la muntanya o fins i tot el primer intent de banyar-se al mar. Però no ens hem de desesperar. La vida sempre brota! Vet aquí una dotzena de propostes senzilles per fer a casa, sempre que hi posem ganes! Només algunes demanen una mica de compra, però avui una part dels comerços estan oberts.

Dissabte

Matí d’operació sortida:

No et pots perdre una bona retenció! Intenteu entrar a la dutxa tots els membres de la casa en el mateix moment. Podeu posar un casset antic que tingueu per casa per fer ambient. Tant és que sigui de Lluís Llach com de Mecano. L’important és que tingui més de 25 anys.

Migdia de vermut mariner: Aprofitem que els meteoròlegs pronostiquen dies assolellats i fem un vermut quasi estiuenc, o sigui, de la mar. Necessitarem una llauna d’escopinyes, uns muscles en escabetx, una tonyina en oli d’oliva i unes anxoves en salaó. Acompanya’l d’un vi blanc (al Rodal pots aconseguir un blanc d’Arraona).

Tarda d’hort urbà:

Sabem que és difícil trobar planter. Per això, us proposem que aprofiteu un parell de maduixes de les postres per tallar-les en làmines i plantar-les en un test amb terra que aprofiteu d’alguna planta que no hagi aguantat l’hivern. Regueu-la amb generositat i espereu!

Nit de documental de la Colla:

La comissió organitzadora dels 100 anys de la Colla de Sabadell ha alliberat el documental, que podeu veure en obert a Vimeo (trobareu l’enllaç a l’usuari @CollaDeSabadell de Twitter).

Diumenge

Matí d’esmorzar al balcó:

El cafè amb llet, però, l’acompanyarem amb una bona lectura: Baricentro, d’Hernán Migoya. Només has d’entrar al servei eBiblio, amb el teu carnet de qualsevol biblioteca pública de Sabadell i descarregar-te l’e-book.

Migdia taller de ‘Micheladas’:

Ándale! El vermut d’avui el farem amb una cervesa ben fresqueta, especiada i poc graduada. És una recepta mexicana amb una base de cervesa clara i gel, a banda de sal, salsa Perrins, una gota de tabasco i suc de llimona.

Tarda de fornejar la mona:

Demà és Dilluns de Pasqua! Aprofitem la tarda per fer una mona casolana. Enforna la base de brioix i afegeix després la coberta de xocolata i elements decoratius.

Vespre de cursa de xapes:

Si beveu cerveses o refrescos d’ampolla de vidre, guardeu les xapes. Amb elles, podeu organitzar curses, tot xutant-les amb el dit pel terra de casa. Primer haureu de preparar un circuit inventat pel passadís i les habitacions de la casa.

Nit de ‘La vida de Brian’:

Podem aprofitar la nit per veure aquest hilarant clàssic bíblic i de Setmana Santa (amb permís de Ben-Hur). Si sou socis de la plataforma Filmin, l’acaben de penjar!

Dilluns

Matí de missa de Pasqua:

Mossèn Francesc Xavier Farrés, de la parròquia de Sant Feliu (Centre), oferirà des del seu compte a Instagram la retransmissió en directe d’aquesta missa.

Migdia de ‘cibervermut’:

Teniu a l’abast eines digitals com Zoom, Hangouts, Skype o altres. Són fàcils d’instal·lar i permeten desenes de participants. Ja que avui les famílies no es podran reunir físicament per celebrar Dilluns de Pasqua. Vegem-nos les cares virtualment.

Tarda d’operació retorn: Daus App ha desenvolupat uns jocs infantils per a sabadellencs! Els podreu fer des de casa, només heu d’entrar al web www.dauapps.com/activitats-nens.

Nit de Benet i Jornet:

I s’acaba la Setmana Santa. Podem estirar-nos al sofà i veure alguna sèrie de televisió guionitzada pel recentment mort dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. Fem un petit homenatge des de casa nostra al Papitu! Trobareu diferents programes a www.ccma.cat.

