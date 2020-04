El Taulí manté la tendència a la baixa en el nombre d’ingressats per coronavirus

Publicitat

El Parc Taulí està a punt de tancar la primera setmana en què cada dia hi ha menys persones ingressades per coronavirus que l’anterior. En concret, aquest dissabte la corporació atén 464 pacients amb aquesta malaltia, 152 menys que dilluns, quan n’eren 616.

Aquests usuaris es troben tant a la corporació sanitària com a l’hotel Verdi. A planta de l’Hospital de Sabadell hi ha 324 pacients, sis més que ahir, però 123 menys que dilluns. A l’UCI s’ha passat de 62 a 66 persones ingressades. Aquestes dades indiquen un lleuger repunt d’ingressos a l’hospital de la Gran Via, 10 persones més que el dia anterior, 390 en total.

A l’establiment hoteler el nombre de pacients va arribar al pic dimecres (114), i des d’aleshores va a la baixa amb, actualment, 74; 16 menys que divendres, per la qual cosa el balanç total de persones ateses pel Taulí amb la Covid-19 queda en 464 pacients.

En les darreres 24 hores han mort s’han donat 32 altes, amb les quals el total s’enfila a les 605. També han mort 5 persones, 223 en conjunt.

Publicitat