Adrián Hernández (Ciutadans): “Com la burreta de Victòria, sense pena ni glòria”

[Per Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans]

He fet l’exercici imaginatiu de tancar els ulls a Sabadell el juny del 2019 i tornar-los a obrir el Juny del 2020 i donar una volta per la ciutat, que he vist?

Carrers amb la mateixa manca de neteja.

Espai públic igual de degradat i barris sense inversió.

Mateixos problemes de seguretat ciutadana i la policia municipal sense projecte.

Una ciutat sense oci i sense projecte d’oci per als joves.

La mateixa planificació en construcció o adquisició d’habitatge, per tant insuficient.

Mateix projecte de mobilitat que el govern anterior o no, depèn del dia et responen una cosa o la contraria.

Els impostos més alts, un 2% d’augment de la ja cara taxa d’escombraries i una pujada del 2% de l’IBI.

Sense política econòmica de ciutat amb els polígons industrials abandonats.

El que ha canviat és que hem passat d’un govern quatripartit (ERC, CRIDA, UxC, Guanyem) a un govern tripartit de facto (PSC-Podem-i els dos assessors del partit del Puigdemont; Junts per Sabadell).

Diferent govern, mateixa ciutat.

