Ciutadans demana un pla antiincendis al rodal de Sabadell

El grup municipal de Ciutadans a Sabadell demana al consistori un pla antiincendis per protegir el rodal. Segons destaca en un comunicat, a causa de la paralització d'activitats i serveis durant l'estat d'alarma, les condicions de manteniment s'han agreujat, situació a la qual s'hi suma l'avanç de la naturalesa durant aquests mesos i les pluges, que ha suposat un increment de la biomassa als boscos i, de retruc, eleva el perill d'incendi.

El grup apunta, a més, que aquest estiu es preveu que sigui "més calorós de l'habitual", segons destaca en el comunicat el regidor José Luís Fernández. Per això, sol·licita que per la via d'urgència l'Ajuntament ampliï el contracte de manteniment del rodal per a incrementar els treballs de manteniment de zona arbòria i neteja de camins i accessos en tot el rodal. "Per a una ràpida extinció dels incendis són necessaris boscos nets i amb un accés fàcil", posa de manifest que es necessita "un contracte extraordinari d'emergència per a dur a terme aquestes labors destinant els recursos que convingui".

El regidor, a més, considera que és important que l'Ajuntament tingui en compte a la ADF local a l'hora d'establir les prioritats ja que són els que porten anys treballant per a mantenir segur el nostre rodal. “El manteniment del nostre medi natural ha de ser una política de proximitat en col·laboració amb tots els agents del territori”, conclou.

