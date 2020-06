Les multes de la Zona de Baixes Emissions als vehicles més contaminants s’activaran el 15 de setembre

Les multes de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) als vehicles més contaminants s’activaran a partir del 15 de setembre, segons ha anunciat aquest dimecres el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda. Inicialment, el règim sancionador havia d’entrar en vigor l’1 d’abril però a causa de l’estat d’alarma no va arribar a activar-se. El nou calendari sancionador no afecta a furgonetes i vehicles pesants com camions i autocars sense distintiu ambiental, que gaudiran d’una moratòria de diversos mesos.

Per altra banda, també podran gaudir d’una moratòria motos o cotxes d’autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar. Un cop s’apliquin sancions a partir del 15 de setembre, les multes aniran dels 100 als 500 euros, en funció de la infracció. En cas de reincidència, les sancions podran incrementar un 30% respecte del mínim.

Moratòries

Concretament, els vehicles d’autònoms amb rendes baixes i les furgonetes sense etiqueta ambiental podran circular per la ZBE fins a l’1 d’abril del 2021; els vehicles pesants de mercaderies, camions i autocars petits fins a l’1 de juliol del 2021; i els autobusos i autocars que transporten passatgers tindran marge fins a l’1 de gener del 2022.

Paral·lelament al nou calendari de multes i moratòries, l’AMB i els cinc ajuntaments metropolitans que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) també han ampliat el llindar econòmic per acollir-se a la moratòria per als autònoms que acreditin que els cal el vehicle per treballar.

Inicialment podien beneficiar-se d’aquesta moratòria les persones amb uns ingressos iguals o inferiors a 1,1 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Ara s’amplia el llindar econòmic i poden acollir-s’hi les que tinguin uns ingressos equivalents o inferiors a 2 vegades l’IPREM.

També s’ha acordat establir una taula de coordinació metropolitana per fer seguiment de les mesures i es reiniciarà una campanya de comunicació sobre la ZBE durant el juliol i l’agost. Durant aquests mesos també es faran avisos per carta als infractors amb l’objectiu de conscienciar i donar marge d’adaptació abans de començar a multar.

