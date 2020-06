El Centre d'Esports inicia una campanya per implicar tota la ciutat en el 'play-off'

A un mes del seu inici, el play-off es comença a viure amb intensitat i el Centre d'Esports Sabadell ha engegat una campanya sota l'etiqueta #SabadellTotsHiGuanyem amb l'objectiu d'implicar tota la ciutat en el camí cap a la cita de Màlaga. El club ha mantingut contactes amb l'Ajuntament per poder penjar banderes a llocs emblemàtics de la ciutat i també pretén que els clubs, entitats, comerços i associacions hi donin suport amb diferents iniciatives, sobretot perquè els jugadors notin el caliu i l'impuls dels ciutadans. El club també ha elaborat un vídeo promocional per acompanyar aquesta campanya sota el lema: El play-off a Segona A el juga el Sabadell i tota la ciutat.

Tot això coincidint amb el primer dia que la plantilla ha pogut entrenar amb tot el grup amb el salt a la fase 3 de la desescalada. Això sí, la intensa pluja ha aigualit l'estrena col·lectiva i gairebé no ha permès fer cap exercici amb pilota sobre la gespa de la Creu Alta. Els jugadors, d'altra banda, han pogut recuperar les sensacions de tornar als vestidors i canviar-se tots junts mantenint les mesures de seguretat. A partir d'ara, doncs, es recupera una dinàmica d'entrenaments habitual per preparar a fons el primer partit del play-off. El dijous 25 es coneixerà el rival en el sorteig que se celebrarà a Puerto Banús (Marbella). Sortirà de tres opcions: Badajoz, At. Madrid B i Bilbao Ath.

El club també està treballant en la logística del llarg desplaçament. Si era a Múrcia tenia clar que s'hauria anat amb autocar, però ara es pot plantejar l'opció de viatjar en avió a Màlaga. També sembla segur que arribarà dos o tres dies abans del començament del primer duel per adaptar-se a la nova situació, temperatura i fer alguns entrenaments a les instal·lacions que posa la Federació Espanyola de futbol a disposició dels clubs al Centre Football Marbella. L'escenari dels partits condicionarà l'elecció de l'hotel.

💚 El play-off a Segona A el juga el @CESabadell i tota la ciutat 💛 💪🏻 Amb l'impuls de Sabadell som imparables! 😍 Orgull de ciutat! 🙌🏻 Clubs, entitats, empreses, comerços, associacions 🙋🏻‍♂️ Comptem amb vosaltres!#SabadellTotsHiGuanyem#AdrenalinaArlequinada pic.twitter.com/5qWHwqft4j — CE Sabadell (@CESabadell) June 18, 2020

