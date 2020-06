L’altre ‘play-off’ d’Antonio Romero i Jesús Olmo

Són els únics de la plantilla arlequinada que saben segur que no jugaran el ‘play-off’ exprés. I això que ambdós estan entrenant al mateix ritme que els seus companys. Antonio Romero i Jesús Olmo no tenen fitxa federativa perquè van cedir les seves places a causa de les seves lesions de llarga durada. El sevillà es va trencar els lligaments creuats del genoll en un amistós a Llagostera a la pretemporada mentre el defensa central va recaure dels seus problemes al bessó després de jugar els primers 45 minuts de lliga davant el Castelló en el seu retorn al Sabadell.

L’aturada per la pandèmia del coronavirus ha esgarrapat setmanes al seu procés de recuperació i ara ambdós futbolistes veuen el final del túnel. De fet, entrenen amb el grup amb tota normalitat. Només els hi faltaria el ritme de competició. Però tenen assumit que hauran de veure el ‘play-off’ des de la barrera. Això sí, els hi agradaria poder viatjar amb l’expedició a Màlaga per fer pinya amb l’equip i aportar el seu gra de sorra en aquesta mena situacions perquè ells acumulen una notable experiència. Entre els dos han jugat 5 ‘play-off’ i en 3 han celebrat l’ascens.

El sevillà de només 24 anys suma dos ascensos. El primer amb el filial del Sevilla en una èpica tanda de penals davant el Lleida Esportiu. L’ara arlequinat Óscar Rubio ho recorda bé perquè ell va estavellar l’últim llançament al travesser. Aquell Sevilla At. es va classificar com a tercer del seu grup, com va passar la temporada passada amb el Mirandés i també va pujar. “Vam haver de superar dos campions com el Recreativo i l’At. Balears. A la final anàvem amb un 1-0 i vam marcar primer. No ens podíem imaginar que patiríem tant! Gairebé ens remunten. Però això són els play-off”, reflexiona. En canvi, amb el Mirandés 17/18 com a campió no va pujar. Mallorca primer i Extremadura després li van barrar el pas. El seu consell és clar: “S’ha de tenir tranquil·litat i pensar només en el primer partit. Ens hem de convèncer que tenim un equipàs. Aquest Sabadell té més experiència que el Mirandés i això és un factor important. Cal estar preparats per saber patir també”.

Eliminatòria perfecta

Jesús Olmo també surt del túnel i recorda els seus dos play-off amb el Reus, de signe diferent. La 14/15, com a tercers, els va eliminar el Racing Ferrol d’Ian Mackay, però l’any següent van signar l’eliminatòria perfecta davant el Racing de Santander: 0-3 allà i 1-0 a casa. “Al Sardinero ens va sortir el partit somiat. Tots els rivals volien el Reus i vam donar la sorpresa”.

També creu que “aquest playoff a eliminatòria única és diferent de tot i més que mai val el partit a partit. És fonamental tenir tranquil·litat per saber controlar totes les situacions que es plantegin durant els 90 minuts i no caure en la desesperació”.

És l’altre ‘play-off’ d’Antonio Romero i Jesús Olmo. Passi el que passi, ambdós continuen pensant en arlequinat de cara al futur. El migcampista va signar la proposta de renovació que li va plantejar el club després de la seva greu lesió mentre el defensa té un any més de contracte. El seu desig és poder demostrar la seva vàlua, sigui a Segona B o a Segona A on ja va jugar, sent una peça clau en la temporada del retorn arlequinat al futbol professional. Després arribaria el calvari de les lesions.

