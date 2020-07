El Sabadell jugarà un amistós informal contra el Sant Andreu

Confirmat. El pla de preparació del Centre d'Esports pel 'play-off' exprés viurà divendres (19 hores) un capítol molt esperat pel cos tècnic i els jugadors: un partit contra un rival. Serà la UE Sant Andreu que també es troba en plena fase de preparació del seu 'play-off', en aquest cas per pujar a Segona Divisió B. El duel es disputarà a la Creu Alta, però serà a porta tancada, tant pel públic com els mitjans de comunicació. L'acord entre ambdós clubs era total des de fa dies, però calia el vistiplau de la Federació Espanyola i també del Departament de Salut de la Generalitat. De fet, els jugadors i tot el personal relacionat amb les dues plantilles hauran passat un test el mateix divendres, hores abans del partit.

Se li vol donar un caràcter informal, però pels dos entrenadors, Antonio Hidalgo i l'exjugador arlequinat Mikel Azparrén, un dels herois d'Ipurúa el 2011, significa una bona prova de foc per comprovar les sensacions i resposta dels seus homes en determinades situacions jugant contra un rival que pot exigir més que en un entrenament. Cal subratllar que fa gairebé 4 mesos de l'últim partit de competició: va ser la derrota a Sant Adrià davant l'Espanyol B (4-2). Després va arribar l'aturada general i en el cas dels equips que juguen 'play-off', la gradual tornada a la feina amb entrenaments individuals i col·lectius seguint unes normes restrictives.

La idea inicial era disputar dos partits abans de desplaçar-se el dia 15 de juliol a terres andaluses. L'Europa és l'altra opció, però s'hauria de jugar en el termini d'una setmana més tard que el del Sant Andreu per donar validesa als testos. Si no es pot disputar abans del següent divendres, 10 de juliol, es descartaria definitivament. El Sabadell també està pendent de rebre l'horari definitiu del duel de la primera eliminatòria del 'play-off' exprés davant l'At. Madrid B que es jugarà a l'estadi Nuevo Mirador d'Algesires. És un fet important pensant en l'onada de calor que està afectant el sud d'Espanya aquests últims dies, amb temperatures que superen els 35°. S'espera que els partits es juguin a partir de les 9 del vespre.

Publicitat

Sense pantalles gegants

D'altra banda, des de l'Ajuntament s'ha confirmat que no hi haurà pantalles gegants a la ciutat per seguir els partits del Centre d'Esports en el 'play-off' exprés. El motiu principal és per qüestions de seguretat i evitar possibles aglomeracions en espais públics. Cal recordar que en les últimes cites del Sabadell en un 'play-off' es van instal·lar pantalles a la Rambla o el Parc Catalunya, on milers d'aficionats van celebrar l'últim ascens a Segona Divisió A (Eibar). També és complicat aquesta vegada per un tema dels drets televisius, adquirits en exclusiva per la plataforma Footers.

Publicitat