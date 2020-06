At. Madrid B serà el primer rival del Sabadell al ‘play-off’ el 19 de juliol

At. Madrid B. Aquesta ha estat la bola del rival que li ha sortit al Sabadell en el sorteig de la primera eliminatòria del ‘play-off‘ exprés celebrat en un acte a l’Espigó de Llevant de Puerto Banús (Marbella). També es va donar a conèixer el dia i seu del partit: serà el diumenge 19 de juliol al Nuevo Mirador d’Algesires. Cal recordar que els altres escenaris dels partits seran l’estadi de La Rosaleda i Ciudad de Màlaga, el Centro Deportivo Marbella Futbol Center i el Municipal de Marbella.

De moment, la principal incògnita ha quedat desvetllada. Els arlequinats ja saben que hauran de superar al filial matalasser, si volen accedir a la segona ronda que es jugarà el dijous 22, pas previ a la final del dia 26 per decidir les dues últimes places d’ascens per acompanyar als campions que surten guanyadors de la primera eliminatòria.

L’At. Madrid B va acabar tercer del grup I amb 53 punts, superat per At. Baleares i Eivissa, fruit de 16 victòries, 5 empats i 7 derrotes. Un equip que combina la lògica joventut amb talent i un esperit molt competitiu, contagiat probablement per l’estigma del ‘Cholo‘ Simeone en el primer equip. De fet, el tècnic argentí ja ha fet debutar a diversos jugadors a la màxima categoria, cas de Sergio Camello, Manu Sánche, Toni Moya, Rodrigo Riquelme i Óscar Clemente, que comparteix el pitxitxi de l’equip amb Dario Poveda (10 dianes). També s’ha d’afegir la qualitat de Borja Garcés, un futbolista que la passada temporada va veure frenada la seva ascensió per una lesió greu i ara tornar a brillar en un filial que va signar un pobre ‘5 de 18’ en les 6 darreres jornades abans de l’aturada pel coronavirus.

El tècnic és Nacho Fernández, qui va ser segon de Pepe Bordalás en diferents equips abans de fer el pas en solitari per dirigir el Pájara Playas Jandia canari o el Burgos. Ara busca el seu primer èxit com a entrenador. La solidesa defensiva és -no podia ser d’una altra manera coneixent l’actual At. Madrid- una de les seves grans virtuts. Només va rebre 27 gols en les 28 jornades disputades i n’ha marcat 52.

Finalment es va donar a conèixer la seu i data i això facilitarà la logística del viatge al club arlequinat. L’expedició té previst viatjar amb avió el 15 de juliol i entrenarà a les instal·lacions del Centro Deportivo Marbella Futbol Center que la Federació cedeix als equips. El cuarter general es muntarà probablement en un hotel proper a Marbella. La tornada està prevista en autobús. L’adaptació a la calor pot ser un factor important. Per exemple, s’esperen a Màlaga temperatures entre 35º i 22º graus. A Marbella oscil·larà entre 32° i 21° i a Algesires entre 28° i 20°.

Totes les eliminatòries

Primers:

Castelló-Logroñés i Cartagena-At. Baleares (La Rosaleda)

Segons contra quarts:

UD Ibiza-Cornellà; Marbella-Penya Deportiva Sta. Eulària; Barcelona B-Valladolid Promesas; Cultural Leonesa-Yeclano (Estadis Ciudad de Mà

Tercers:

Ath. Bilbao B-CD Badajoz (dissabte 18) i Sabadell-At. Madrid B (diumenge 19)

