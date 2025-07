Badia del Vallès: 50 anys de lluita compartida, acollida i dignitat

[Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès]

El valor més gran de la història és veure-la, conèixer-la i compartir-la. Badia del Vallès compleix 50 anys d’història. Mig segle des que el Ministerio de Vivienda impulsés un gran polígon d’habitatges socials per donar resposta a la immigració de mitjan anys setanta. Una ciutat nascuda entre el formigó del franquisme, però aixecada per la gent, pels qui van venir a Catalunya buscant un futur millor i van trobar aquí una ciutat d’acollida en la qual desenvolupar els seus projectes de vida.

El 14 de juliol del 1975, quan encara no existien ni carrers ni escoles, els llavors prínceps Joan Carles i la Sofia van lliurar simbòlicament les claus del que seria Ciutat Badia. Però van ser els veïns i veïnes els qui, després de la mort de Franco i amb l’impuls de la Transició, van convertir aquests blocs en una ciutat democràtica. Ho van fer lluitant: per escoles, per transport, per la sanitat, en definitiva, per la democràcia. I ho van fer des del nostre humil quilòmetre quadrat amb tota la dignitat.

L’ahir de Badia està escrit a les manifestacions, a l’associacionisme i a la reivindicació veïnal. En dones i homes que van lluitar perquè els seus fills tinguessin el que ells no van tenir. En la memòria col·lectiva que va convertir una ciutat buida en una ciutat cohesionada. L’avui és l’ascensor social, la rehabilitació urbana i orgull de pertinença. I el demà es construeix des de l’educació, la cultura, la intergeneració, la igualtat i la defensa activa dels valors democràtics.

En aquest 50è aniversari, retem homenatge als qui van fer possible aquesta història. A les famílies que, des de diferents punts de la península Ibèrica, han dedicat la seva vida al progrés de Badia. Als qui es van manifestar perquè se’ns escoltés i que el 1994 van aconseguir que Badia es convertís en municipi independent.

Avui, quan ressorgeixen discursos que ataquen l’acollida, la igualtat o la democràcia, Badia alça la veu. Perquè som una ciutat d’acollida, educada en la reivindicació i orgullosa de les seves arrels. Perquè aquí, en aquesta ciutat construïda per la seva g ent, sabem que el futur només es pot aixecar si es té memòria.

Una història humil, però valenta. Badia del Vallès: ahir, avui i demà.