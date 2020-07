Desenvolupen tecnologia ultraviolada per eliminar la Covid-19

15 llums d’alt rendiment emeten radiació ultraviolada. Aquesta és la base del nou sistema de desinfecció d’espais que és capaç d’eliminar en sis minuts patògens com la Covid-19. La companyia biomèdica INTERmedic, situada al Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola, ha desenvolupat aquesta solució que inclou un generador d’ozó per arribar a qualsevol racó on no arribi la llum ultraviolada per a la inactivació de virus, bacteris i fongs.

El projecte, batejat amb el nom de COMVAT DUO3, va sortir després de veure com el coronavirus estava afectant els professionals sanitaris. De fet, INTERmedic té 25 anys d’experiència dins del sector sanitari amb l’aplicació de làsers a la medicina. “Buscàvem un sistema que tallés la cadena de contagis”, explica el conseller delegat de la companyia, Javier Arcusa. També es volia donar resposta a les solucions que han aparegut amb la promesa d’eliminar el coronavirus i que després tenen una eficàcia molt baixa o nul·la.

Per fer-ho realitat, es van basar en un estudi publicat el març per una universitat canadenca que concloïa que la llum ultraviolada, en certes dosis, desactivava virus i bacteris a l’aire. Amb aquesta evidència científica van desenvolupar un sistema de llum ultraviolada “molt potent capaç d’abastar la mida més gran dels quiròfans”, apunta Arcusa. Si més no, van concloure que amb 15 làmpades es podien cobrir espais de 60 metres quadrats –la superfície de les sales clíniques habituals–.

No obstant això, es van adonar que aquesta solució tenia un problema: com que es tractava d’una llum, hi havia zones amb ombres que no es desinfectaven. Per això, van afegir a l’aparell una segona tecnologia: l’ozó. Aquest gas, doncs, complementava la desinfecció de les zones on no arribava la llum. El dispositiu emet 1,23 parts per milió (ppm) d’ozó durant 40 minuts –que és la quantitat que garanteix l’eficàcia, segons un estudi–.

La companyia ha afegit un sensor que capta les parts per milió que hi ha a l’aire per mantenir l’ambient dins d’aquests nivells fins que s’acabi el procés. Això sí, pot ser perjudicial per a les persones. “És un dispositiu que ha de funcionar sempre amb l’absència de persones”, ha advertit Arcusa.

Restauració i hostaleria

Aquesta tecnologia desenvolupada per INTERmedic després de dos mesos de treball estava destinada inicialment a hospitals, clíniques i consultes mèdiques. Tot i això, estan rebent moltes sol·licituds d’empreses del sector turístic (hotels, creuers, instal·lacions esportives, entre d’altres). Ja s’ha iniciat la seva comercialització arreu del món.

