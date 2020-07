Lourdes Ciuró "s'arrenglera" amb Puigdemont i adverteix que podria deixar la militància del PDeCat

La portaveu del grup municipal de Junts Per Sabadell, Lourdes Ciuró ha assegurat aquest migdia que el grup "s'arrenglera i tanca files" amb Carles Puigdemont. En la mateixa línia ha afegit que "volem un espai únic que compti amb el lideratge de Puigdemont, sense quotes ni vetos. No hem variat ni un gram el que van decidir els associats del Partit Demòcrata".

L'exdiputada del Congrés i membre de l'actual direcció del PDeCat ha advertit que "Jo formo part i em sento de Junts, amb el que defensem a les diverses cambres: un carril central netament independentista. Espero que tot acabi bé perquè si cal em donaré de baixa", ha avisat.

Per últim, ha assegurat sentir "dolor" quan la direcció executiva del partit va votar un document en contra dels presos polítics: "Ja no només per la situació actual, sinó perquè són membres de la comissió delegada, un òrgan que es va fer per estatuts, que si no fos perquè estan empresonats estarien al comitè nacional de direcció. Vaig tenir la sensació que aprofundíem en allò que ens dividia", ha sentenciat.

MOCIÓ SOBRE LA SOSTENIBILITAT DE LES ESCOLES BRESSOL

D'altra banda, el grup municipal ha anunciat que presentarà una moció a debatre en el proper ple sobre la sostenibilitat de les escoles bressol públiques i privades de Sabadell.

La portaveu del grup ha explicat que "sorgeix arran de la crisi de la Covid-19, que ha posat sobre la taula una sèrie de mancances, concretament, a les escoles privades –14 llars de la ciutat–, veient compromesa la seva continuïtat. La xarxa d'escoles bressol són una necessitat i un espai imprescindible d'oportunitats per tots els infants. La seva sostenibilitat stà molt compromesa", ha alertat.

Davant d'aquest escenari, Junts per Sabadell demana, entre altres sol·licituds, que per part de l'ajuntament es revisi la idoneïtat de les llicències d'obertura d'espais infantils concedides, per verificar que no actuïn com a llars d'infants sense el corresponent permís del Departament, per evitar la competència deslleial; que el consistori acompanyi les escoles bressol privades en la reclamació del Pla rescat anunciat pel Departament d'educació, i que s'insti a la mateixa conselleria a establir una línia de concerts per a les escoles bressol privades per a garantir l'oferta educativa de la ciutat en l'etapa 0-3.

