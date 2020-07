L’Ajuntament té reservats terrenys per a un nou edifici per ubicar-hi l’escola Ribatallada

La falta de places a les escoles de la Creu Alta necessita una solució perquè no hi hagi famílies que hagin de desplaçar-se per dur els fills a centres educatius d’altres barris. A sobre la taula del Departament d'Educació, l’Ajuntament posa la construcció d’un nou edifici amb dues línies per substituir l’edifici de l’escola Ribatallada, que està en un estat molt deteriorat. La nova ubicació està reservada en uns terrenys al carrer de Francesc Layret.

La proposta ja ve de lluny. L’anterior Govern local ja va oferir aquest mateix solar, de titularitat municipal, al Departament d’Educació per instal·lar-hi un nou institut-escola. La petició obeeix a l’increment de població a la zona. Les tres escoles del barri –Ribatallada, Samuntada i Creu Alta–, que només tenen capacitat per a una línia, no tenen capacitat per absorbir l’increment de la demanda de places per als cursos de P3.

A llarg termini

El fet que a Sabadell ja hi hagi engegada la construcció de diferents equipaments educatius, on hi ha més d’un miler d’alumnes que cada dia fan classe en mòduls prefabricats, provoca que Educació hagi estat reticent a iniciar unes noves obres a la ciutat. Hi ha encara pendent de solucionar l’estat transitori en què es troben l’escola Virolet i els instituts Arraona i Narcisa Freixas, on els alumnes estudien en barracons.

En qualsevol cas, des del Departament es reconeix l’estat de deteriorament de l’escola Ribatallada i el problema per absorbir la demanda de places al barri de la Creu Alta. De moment, però, no hi ha firmat cap compromís amb l’Ajuntament. Des del consistori, per tant, lamenten que la previsió és que es tracti d’un projecte a llarg termini.

