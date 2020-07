El teu defensor: “M’han cobrat dos cops l’alta”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Manolo Ruiz, veí del barri de Poblenou, ens escriu per denunciar que la companyia de llum li ha cobrat de més.

"M'han cobrat dos cops l'alta del servei"

Manolo Ruiz, veí del barri de Poblenou de la Salut, va contractar un augment en la potència de la llum amb la seva companyia de sempre per a una segona residència que té a la Costa Brava. Ho va fer, entre altres motius, perquè cada cop que posava l’aire condicionat a l’apartament saltaven els ploms. “Era un canvi necessari, però si hagués sabut que seria víctima d’un intent d’estafa, hauria canviat directament de companyia”, explica indignat.

El seu augment va ser de poc més de 2 kW a 4,6 kW. Per sorpresa, un cop ja havia pagat el tècnic que va revisar la instal·lació (68 euros) i va rebre la seva primera factura trimestral, en què pagava 80 euros en concepte de les despeses per l’alta, va rebre una segona factura amb un extra de 95 euros per aquest mateix concepte.

“Em vaig preguntar com podia ser que estigués pagant 120 euros per una segona residència on, de fet, no hi havia anat des del desembre del 2019”, apunta Manolo Ruiz, que en un principi pensava que li havien ocupat l’apartament. Però en observar la factura, va veure que el consum no era el que havia disparat l’import total. “Quan vaig veure que em tornaven a cobrar l’alta, immediatament vaig trucar a la companyia, em vaig sentir estafat”, diu.

Segons relata el veí, la resposta que rebia és que havia sol·licitat dues ampliacions, telefònicament: una d’1,3 kW i una segona ampliació d’1,3 kW més. “Simplement vaig fer una consulta, en què se’m va informar i em vaig mostrar interessat per contractar-ho. Dies més tard, ho vaig contractar”, assegura. Després de tres setmanes rebent la mateixa resposta, va contactar amb el Diari.

El D.S. ha sol·licitat una compensació econòmica

El D.S. ha contactat amb la companyia, que va reconèixer l’error i ho va atribuir a un “desajust burocràtic”. Fonts de l’energètica sostenen que constava una doble petició d’augment de la potència contractada i per aquest motiu es va doblar l’import. Així, el D.S. va sol·licitar a la companyia en qüestió una compensació econòmica per al client afectat. Dies més tard, el Manolo ja rebia la seva compensació. “En cap cas preteníem enganyar ningú. Hem arreglat el desajust tan aviat com hem pogut”, expliquen.

