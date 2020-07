La Generalitat instal·larà sonòmetres per monitoritzar l'impacte acústic de l'Aeroport de Sabadell

La Generalitat, juntament amb els municipis afectats per l'activitat de l'Aeroport de Sabadell, ha anunciat la instal·lació de sonòmetres per monitoritzar l'impacte acústic de l'activitat de l'aeroport de Sabadell. La instal·lació s'ha acordat de manera conjunta amb Badia de Vallès, Barberà de Vallès, Sabadell i Sant Quirze de Vallès, de manera que les administracions avancen amb el seguiment acústic de La seva activitat gràcies a la licitació de la instal·lació de 6 sonòmetres, que obtindran registres continus d'activitat.

Aquesta licitació és possible gràcies als acords presos en el marc de la Comissió de seguiment de l'aeroport de Sabadell, en la qual es va acordar objectivar l'impacte acústic associat a l'activitat de la infraestructura, una de les qüestions més rellevants per als municipis en relació a aquest equipament.

La Generalitat va proposar la instal·lació d'una xarxa sonòmetres per obtenir informació precisa i contínua dels nivells acústics, amb ubicacions que han estat consensuades en diverses sessions de treball amb els diferents municipis afectats. El pressupost de licitació ascendeix a 55.400 euros i els treballs tenen una durada prevista de 12 mesos, el que donarà informació precisa i contínua en matèries com el soroll en relació amb l'activitat de les infraestructures aeroportuàries, un element essencial per fer un seguiment correcte des el territori.

Des de l'any 2018 la Generalitat disposa d'un centre de monitorització d'infraestructures aeronàutiques, en el qual actualment s'obté informació d'activitat, soroll i meteorologia dels aeròdroms de la Cerdanya, Igualada-Òdena i de l'heliport de Tírvia.

La xarxa de sonòmetres per al seguiment de l'activitat de l'aeroport de Sabadell, tal com preveu la licitació, s'integrarà en el centre de monitorització d'infraestructures aeronàutiques de la Generalitat, ampliant els àmbits d'actuació de centre.

