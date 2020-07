Aprovada la modificació del contracte-programa amb Smatsa

El ple de Sabadell ha aprovat modificar el contracte-programa entre l'Ajuntament de Sabadell i Serveis Medi Ambient SA (Smatsa) per a la compra de vehicles, maquinària i altres béns i equips. Es tracta d'un document subscrit el 23 de maig de 2014, i que suposa aplicar el pagament del 10% reduït corresponent a l'IVA a l'empresa.

L'aprovació es deriva del pronunciament de la Intervenció General de l'Ajuntament així com l'informe extern encarregat per la corporació com també el pronunciament de la Direcció General de Tributs. Tots dos són coincidents en determinar que les operacions de compra de maquinària mitjançant l'aportació econòmica per part de l'Ajuntament a Smatsa cal considerar-les subjectes a IVA, motiu pel qual s'ha procedit a modificar el redactat del pacte cinquè i el pacte sisè del contracte programa.

El regidor de la Crida Maties Serracant ha estat crític, reconeixent que la seva formació "no es fia massa" de qualsevol cosa que implica l'empresa Smatsa, motiu pel qual es miren tot allò que hi fa referència amb lupa: "Els planyo", ha apuntat adreçant-se a l'Ajuntament, referint-se al fet que hagin de treballar amb l'empresa.

L'alcaldessa, Marta Farrés, ha respost assegurant que des del Govern no hi ha "ni persecució d'empreses per ser empreses ni tampoc amiguisme", motiu pel qual l'objectiu de l'executiu local es treballa amb tothom qui tingui tractes amb l'Ajuntament: "De de la màxima cordialitat si és pot, però ni des de l'amiguisme ni des de la persecució", ha reblat.

Pel seu cantó, Raúl Garcia Barroso, des d'ERC, ha posat de manifest que modificar el contracte de 2014 al 2020 i reconèixer que s'ha de tributar l'IVA d'anys anteriors implica una despesa considerable. "Cal esgotar totes les vies per veure si aquest és el camí que ens durà a generar un deute destacable", ha apuntat.

En aquest sentit, ha apuntat que s'estava aprovant un tema del qual encara no es té la totalitat d'informes: "No sabem el deute que pot generar, i no entenem l'urgència".

