El ple planteja repensar el Rebost Solidari

El ple de Sabadell ha acordat repensar el model del Rebost Solidari, que dona suport a les persones necessitades de la ciutat amb l’aportació d’aliments i altres elements d’ús quotidià. Es tracta d’una moció que ha posat sobre la taula la Crida per Sabadell i que ha rebut el suport de totes les forces del ple.

“Cal posar en agenda el debat i perquè el punt de partida ha canviat i ara a més hem vist com el model no respon a les necessitats”, ha assenyalat la portaveu de la Crida, Nani Valero. “Hem vist com han sorgit nous agents per cobrir les mancances, la situació actual és ha de ser un revulsiu per entomar el debat”, ha afegit.

En aquest sentit, des d’ERC s’ha plantejat que a banda del Rebost Solidari s’ha de tenir una mirada àmplia en la gestió que s’ha de fer al voltant d’aquest tipus de servei, que dona cobertura a

“Ha de garantir l’alimentació, amb els recursos que es disposen, si sóc conscient que necessitaríem uns recursos que jo sé que ara cap govern pot afrontar, el tema és molt seriós i cal elevar molt la mirada”, apunta el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez.

Per la seva banda, el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, destaca el fet que la feina feta des del Rebost Solidari, al marge de la proposta, ha estat molt bona, atenent unes 2.700 famílies. La moció ha prosperat amb els vots de tots els grups municipals.

