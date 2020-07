Reivindiquen reprendre el projecte al parc de Can Rimbles

Veïns del barri de Sol i Padrís s'han concentrat per exigir a l'Ajuntament de Sabadell la represa del projecte de Can Rimblas, una proposta que l'associació de veïns va encomanar a l'anterior equip de govern. "Es tracta de dignificar el parc i crear un espai verd, molt necessari a les ciutats", ha exposat Ernest Espinós, del Moviment Veïnal del Sud.

Es tracta d'una zona de 17 hectàrees que connecta els barris de Sol i Padrís i Sant Oleguer amb el riu Ripoll. Els veïns han aprofitat per criticar que la zona està "malmesa", amb una jardineria "descuidada" i "un niu de brutícia". Dins del projecte, que contempla una zona ajardinada, un passeig o horts urbans, entre d'altres, es preveu construir un circuit cross que envolti el parc.

Així, Josep Molins, president de la Joventut Atlètica de Sabadell (JAS), ha destacat que es tracta d'un projecte que situaria Sabadell com un atractiu turístic vinculat a l'atletisme. "Tenir la pista coberta, la pista a l'aire lliure i el cross és una oportunitat pel turisme i el comerç de Sabadell, un punt d'atracció molt fort i probablement únic en el món", ha exposat. El president de la JAS assegura que "és un espai molt demandat per atletes finlandesos i suecs" durant l'hivern i que troben a a altres països del sud d'Europa. "Que Sabadell es convertís en el punt d'estada d'aquests esportistes seria un pol internacional d'atracció", exposa.

El projecte

El projecte es va presentar l'any 2017 a l'antic equip de govern. No es va arribar a efectuar, però, l'execució d'obres i, per tant, el projecte es troba encara en punt zero. És per això que els manifestants exigeixen la represa de les converses. Des de l'entitat veïnal proposaven dotar aquest espai amb una zona de pícnic, un camí per la pràctica esportiva, un passeig ajardinat i horts urbans, entre altres.

