Joan Mena: “L’ingrés mínim vital ha nascut com un dret”

Sabadell en Comú va presentar dijous a l’Espai Àgora l’ingrés mínim vital, una de les victòries que Unides Podem defensa que l’Estat ha aconseguit a partir del govern de coalició amb el PSOE. L’acte va comptar, entre altres, amb la presència del diputat sabadellenc d’En Comú Podem, Joan Mena.

La mesura ha arribat en plena pandèmia.

Sí, amb la Covid-19 es va produir un canvi brutal en les expectatives a l’hora de tirar endavant iniciatives des del govern espanyol, però hem pogut ser a l’alçada per garantir un escut social com aquest. La mesura ja la prevèiem abans de la pandèmia per aquesta legislatura, però l’hem accelerat perquè tingui eficàcia.

Hi ha moltes famílies que se’n podran beneficiar?

A Sabadell hi ha entre un 10 i un 15% de risc d’exclusió social, un dels percentatges més elevats de Catalunya, així que molts sabadellencs tindran accés a la prestació, que vindrà a garantir la seva dignitat, a més de ser un motor de l’economia local i pot generar equilibri i cohesió social en les desigualtats que poden existir als barris. Ara ja hi ha 300.000 famílies que al juliol estan cobrant aquest ingrés a tot l’Estat, i la perspectiva és que fins a un milió l’acabin percebent. La idea és que aquesta prestació arriba per quedar-se, no és puntual o conjuntural per la pandèmia, ha nascut com un dret per dignificar la vida dels treballadors.

Què significa per a la seva formació?

Nosaltres portàvem dues propostes importants, una era incrementar el salari mínim professional, i l’hem pujat a 950 euros, i el compromís és seguir-hi treballant per superar els 1.000 euros. La segona era aquest ingrés mínim vital, perquè les persones que no tenen feina perquè la seva situació és precària tinguin una aportació bàsica. Això ens aporta satisfacció per participar en un govern de coalició a l’Estat. Era un compromís d’En Comú Podem i Unidas Podemos que s’ha aconseguit abans del que crèiem, és una gran satisfacció que se suma a la bateria d’iniciatives que hem tirat endavant per combatre els efectes de la Covid-19, com ara la moratòria de lloguers o l’activació dels ERTOs.

Han estat a l’alçada les administracions?

Hem de reconèixer que cap de les administracions s’esperava una pandèmia com la que estem vivint, cap estava preparada per a fer front ni la Generalitat, ni el govern de l’Estat ni els ajuntaments, i també cal valorar la capacitat de reacció que tenim. Un primer pas va ser actuar davant l’emergència sanitària i evitar que s’estengués el virus amb mesures de confinament que al principi van ser criticades per alguna administració, com la Generalitat. Avui, però, tothom valora positivament la reacció. El segon pas va ser donar resposta a l’emergència social i econòmica, i el que hem fet és negociar amb Europa perquè una part important dels recursos vinguin d’allà i implementar així les mesures socials.

Amb tot, a Catalunya el cobrament dels ERTOs s’està retardant en centenars de casos.

Continuem batallant, som molt conscients de les dificultats que creuen els autònoms, i per això hem fet mesures com l’aplicació d’ERTOs, el Ministeri de Treball ha incrementat la capacitat per a reaccionar davant de la pandèmia. Sí que hi ha moltes famílies que els costa cobrar els ERTOs, o que han cobrat una xifra que no els correspon, però també n’hi ha moltes que poden arribar a finals de mes gràcies a aquest tipus d’ajudes, així com moltes petites i mitjanes empreses que no han hagut de tancat gràcies a les ajudes del govern central.

Parlava d’Europa, Espanya s’ha alineat amb els països del sud per reclamar un acord.

La Unió Europa es juga el seu futur, pot arribar un punt que la ciutadania pensi que Europa només serveix per imposar retallades, condicions laborals pitjors per a les classes treballadores o garantir un camp d’acció més ample als més poderosos, com a la crisi del 2008. Però cal treballar de manera conjunta, i Pedro Sánchez i el govern espanyol està fent bé la seva feina perquè estan aconseguint una aliança europea que venim reclamant des de fa temps. Els països del sud d’Europa som els que més vam patir els efectes de la crisi del 2008 i ara també per la pandèmia, i tant Alemanya com França entenen què reclamem. Ara cal convèncer el nord, que pateixen menys la crisi perquè tenen economies diferents. Estic convençut que s’acabarà aprovant un acord que serveixi per a tothom, si no es posarà en risc el futur d’Europa.

Ja en el terreny local, aquest és el primer cop en dècades que els comuns no són a l’Ajuntament.

No tenir representació debilita la capacitat d’incidència i influència per defensar el nostre posicionament a Sabadell, amb polítiques feministes, ecologistes, d’esquerres, vinculades a les classes treballadores i els barris. És una força importantíssima a nivell estatal, i també som condicionants per al govern de la Generalitat, perquè gràcies a nosaltres es poden tramitar uns pressupostos imprescindibles per al futur del país. Per tot això, no tenir representació en una ciutat tan important com ho és Sabadell és una anomalia que espero que puguem corregir per a poder desenvolupar les polítiques que defensem.

