La Generalitat demana a milers de ciutadans que es quedin a casa aquest cap de setmana

La Generalitat demana que els ciutadans de l'entorn de Barcelona no marxin de cap de setmana per evitar la propagació del coronavirus. La mesura, anunciada després de la reunió del Procicat afecten 18 municipis, un dels quals del Vallès Occidental, mentre que Sabadell no queda afectada.

Concretament, es tracta de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona.

