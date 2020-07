Hidalgo destaca la reacció al cop dur i Edgar parla d'una "gran família"

Cos tècnic i jugadors, contents però exhausts, han arribat de nou a l'hotel d'Estepona a la 1 de la matinada. Antonio Hidalgo estava molt satisfet pel desenllaç que "nosaltres considerem just" i ho argumenta en la "bona primera part, sobretot en els primers 30 minuts en què hem dominat totalment el partit i a més del gol hem pogut fer el segon. Ells gairebé no han generat perill, els hem mantingut a ratlla".

Després ha tocat patir més perquè "ells tenen bons futbolistes i han estat millor que nosaltres a la segona part. De totes maneres, hem arribat al final amb la victòria a la butxaca fins que ha arribat la jugada de l'empat". Llavors es podia pensar en un enfonsament anímic de l'equip, però el tècnic ha intentat "tocar la fibra dels jugadors. Lluitem per un objectiu i calia refer-se i continuar. Hem sabut reaccionar i els jugadors s'ho han deixat tot al camp. La pròrroga ha estat molt igualada i ells han gaudit de la millor ocasió. La veritat és que ja volia arribar als penals i allà hem estat més encertats. Hem de ser positius i el més important és que s'ha guanyat, de la manera que sigui. Ens quedem amb la primera meitat pensant en la segona eliminatòria".

Mackay i Edgar

El porter gallec ha estat decisiu durant el partit amb dues intervencions monumentals i després a la tanda de penals aturant un llançament. Ha destacat la feina d'Hidalgo per encarar la pròrroga en un moment complicat. "Jo mateix estava molt emprenyat perquè ja tocàvem la victòria i ha arribat una jugada en què hem de ser més durs per tancar els partits. Però el míster ha sabut transmetre tranquil·litat i la seva gestió ens ha servit per continuar vius i arribar als penals. Clau? Jo he fet la meva feina i ha sortit bé".

Publicitat

Edgar ha estat l'altra gran protagonista amb el seu gol, el desè de la temporada. "Estic amb confiança tota la temporada i això es nota a l'hora de provar els llançaments de falta. El partit ha estat una muntanya russa. S'ha demostrat en els moments difícils, després de l'empat, que aquest vestidor és una gran família i això ens ha permès reaccionar a la pròrroga. Ara toca recuperar i pensar en el partit de dijous".

Contra la Cultural

No caldrà fer sorteig. Els resultats de la primera eliminatòria aclareixen els emparellaments de les semifinals que la Federació Espanyola haurà de confirmar de manera oficial aquest dilluns a partir de les 13 hores. En principi, haurien de ser aquests: Cornellà-At. Balears; Peña Deportiva Sta. Eulàlia-Castelló; Cultural Leonesa-Sabadell i Barcelona B-Badajoz. Falta decidir seus i horaris.

En el cas del Centre d'Esports, es repetirà l'enfrontament del play-off de la temporada 2008/09, a la primera eliminatòria. Els arlequinats es van imposar després d'un 1-1 a la Creu Alta i el 0-1 al Reino de León amb gol de Sergio Iglesias. D'altra banda, el Cartagena acompanya al Logroñés a Segona Divisió A després de superar als penals a l'At. Balears, que un any més haurà de fer el camí llarg si vol pujar.

Publicitat