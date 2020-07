El Sabadell vol fer realitat el somni de l'ascens davant el Barcelona B

Ara, sí. El lema de 'tres partits per un somni' s'ha convertit en un duel. A cara o creu. Un tot o res. El Sabadell es troba tan a prop del futbol professional com a Eibar fa 9 anys. Llavors necessitava guanyar o qualsevol empat amb gols. L'1-1 li va donar el passaport. Ara també podria aconseguir l'objectiu sense guanyar cap partit del play-off exprés. De fet, els dos anteriors s'han resolt en agòniques tandes de penals davant At. Madrid B i Cultural Leonesa.

Aquest diumenge (20 hores) el rival serà un Barcelona B que ha arribat al play-off sense peces importants com Riqui Puig -de vacances perquè Quique Setién el vol pel primer equip a la Champions- o el sabadellenc Àlex Collado, lesionat de gravetat. Tampoc hi és Ansu Fati, que havia de ser el reforç de luxe i també s'ha quedat a Barcelona. En canvi, ha viatjat el central uruguaià Ronald Araujo i va ser dels millors contra el Badajoz, eliminatòria que es va resoldre a la tanda de penals (5-3). El porter Iñaki Peña està considerat un especialista i ha aturat 4 dels últims 7 llançaments.

En la presentació oficial del partit per part de la Federació Espanyola a l'escenari on es jugarà, el Municipal Lorenzo Cuevas de Marbella, es van trobar els tècnics Antonio Hidalgo i Francesc Xavier Garcia Pimienta. En un ambient d'absolut fair-play, tots dos van coincidir que es preveu un duel molt disputat i igualat. El cansament pot ser un hàndicap. "L'esforç ha estat important, però hem donat les eines necessàries als jugadors perquè recuperin i puguin oferir la seva millor versió. Crec que arribarem fenomenal al partit", explica Hidalgo.

L'Ángel sempre present

El tècnic de Canovelles lamenta la baixa del capità Ángel Martínez, sancionat amb 3 partits per la targeta vermella que va veure dijous passat estant ja a la banqueta per protestar. El jugador assegura que només va dir "va a la pilota" després d'assenyalar l'àrbitre una falta. Hi ha indignació al club per la decisió del Jutge Únic i això suposa un contratemps important. "L'Ángel és molt important al camp i a fora, amb ell hi tinc una connexió molt especial des de la meva arribada. Segur que des de fora serà un company més". El seu substitut a l'onze és una incògnita, però tot apunta a Xavi Boniquet encara que també tindria opcions Beitia. La resta serà gairebé el mateix que els dels dos anteriors partits.

Precisament la lliga regular es va aturar just quan el filial blaugrana havia de visitar la Creu Alta en un duel que podia ser clau pel lideratge. Els dos equips es coneixen molt bé. "Un avantatge? No ho sé, és cert que ho sabem gairebé tot l'un de l'altre i es tracta d'aprofitar les nostres armes. El Barça B té jugadors joves de nivell mundial, però la meva preocupació és que el Sabadell competeixi al màxim, com hem fet sempre. Serà un partit dur i molt igualat". Ara des de la banqueta, Hidalgo afronta el seu repte més important. "Si fa un any em diuen que estarem en una final per pujar a Segona A no m'ho hauria cregut. Però aquí estem i això dóna un valor impressionant als jugadors, també com a persones. Quan jo era jugador només m'havia de preocupar d'estar al millor nivell; ara, com a entrenador, les preocupacions augmenten i s'han d'administrar molts detalls. De totes maneres, els jugadors tenen la sort d'estar sobre la gespa". Una gespa, per cert, que ofereix algunes irregularitats en determinades zones del camp i s'espera molta calor a l'hora del partit.

"Fins a l'últim minut"

També han participat en la presentació dos jugadors de cada equip. Per part del Sabadell, Pedro Capó i Edgar Hernández. El menorquí ho té clar: "on no arribin les cames arribarà el cor, hem de fer l'últim esforç. Tenim unes ganes immenses d'afrontar un partit així". Per la seva banda, el davanter gavanenc subratlla que "som uns afortunats de poder lluitar per un premi tan important com un ascens. La clau? Aprofitar els nostres punts forts i lluitar fins a l'últim minut". Tots dos van destacar que "sentim el caliu de la nostra gent a través de les xarxes socials i sabem que la ciutat estarà molt pendent de nosaltres. Li volem donar una gran alegria".

L'àrbitre del partit serà el valencià Iván Caparrós Hernández, de 30 anys. Va xiular l'últim partit del Sabadell a la Creu Alta abans de l'aturada davant el Llagostera (1-1). Té dos antecedents contra el Barcelona B i de mal record pels arlequinats: derrota (0-1) la temporada 18/19 amb un autogol d'Aleix Coch i l'empat (1-1) de la 16/17 després d'una polèmica actuació: va expulsar Juanjo, es va menjar un penal a l'àrea blaugrana amb l'1-0 i va afegir 7 minuts, fins que va arribar el gol de l'empat blaugrana. La final es podrà seguir en directe per Esport3 -perquè un dels equips participants és el Barça B- i els aficionats arlequinats tindran l'opció de fer-ho també amb la retransmissió dels companys Sergi Garcés i Adrià Arroyo per Ràdio Sabadell.

