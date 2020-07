L'ascens del Sabadell, gràcies a la Mare de Déu de les Neus?

El CE Sabadell torna a ser equip de Segona A cinc anys després de l'última vegada. L'equip entrenat per Antonio Hidalgo ha disputat en els darrers dies el 'play-off' exprés d'ascens a Màlaga i després de superar l'Atlético de Madrid B, Cultural Leonesa i Barça B, ja forma part novament del futbol professional.

Tant el club, com les penyes, l'Ajuntament, els socis i aficionats del CES o el mateix D.S. han empès l'equip amb tot el seu alè per aconseguir aquesta fita somiada, però el cantant animador i rondallaire sabadellenc Rah-mon Roma ha descobert que hi ha un element més que ha fet possible l'ascens: encomanar-se a la Mare de Déu de les Neus que hi ha en el seu carrer dedicat al Centre.

Publicitat

Entre els números 19 i 21 hi han aparegut un parell de ciris, un de blanc i un de blau, com els colors del Sabadell, i les imatges d'alguns jugadors com el porter Ian Mackay o el mitja punta Manu Lanzarote.

Roma ha compartit aquesta curiositat al seu compte de Twitter, @rahmonades.

El Centre d’Esports Sabadell sembla que deu l’#AdrenalinaArlequinada a la Verge de les Neus... Un #ascens molt #devot Vist avui al mateix carrer de les Neus pic.twitter.com/sit9DTvx7B — Rah-mon Roma 🎗 (@rahmonades) July 28, 2020

Publicitat