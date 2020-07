L’entorn del Ripoll s’omple de brutícia els caps de setmana

No n’aprenem. Si bé el confinament hauria d’haver ajudat a prendre consciència de la importància de preservar el nostre entorn net i en ordre per poder-ne gaudir amb plenitud, hem tornat a ensopegar amb la mateixa pedra. L’entorn del riu Ripoll i part del Rodal han aparegut els últims caps de setmana en un estat lamentable i plens de brutícia. Sobretot a les zones de taules a l’aire lliure, on abunden tot tipus d’envasos i -com no pot ser d’una altra manera-, també mascaretes d’un sol ús.

Es tracta d’unes mostres d’incivisme que -especialment- es concentren en les àrees de lleure, concretament dos punts calents que l’Ajuntament ja té identificats: el Molí de l’Amat i Sant Vicenç de Jonqueres, a l’entorn de Can Puiggener. També s’ha comprovat que els dies de major increment són els dissabtes i els diumenges.

“Hi ha grups que es deixen de tot, des dels envasos fins les mascaretes, una autèntica vergonya”, denuncia la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina. I caçar-ne els responsables seria l’origen de la solució, però segons la regidora, tot i disposar de policia al Rodal, “enxampar els autors al moment és complicat”.

També des del barri posen el focus en els grups que freqüenten els espais durant els caps de setmana. “En aquests punts s’hi solen reunir grups de gent que venen a fer festes, i molts cops ho deixen tot potes enlaire, però el més trist és que no se’ls passi pel cap ni recollir el que generen”, lamenta Bouarfa Chilah, vocal de l’Associació de Veïns de Can Puiggener.

Publicitat

Tant és així que, en moltes ocasions, mentre entre setmana l’aspecte de l’entorn és acceptable (tret d’alguns elements que poden quedar entre les herbes), a mesura que avança el cap de setmana la situació s’agreuja. A més a més, poc després del desconfinament es van instal·lar uns bidons per a dipositar-hi les deixalles; uns elements, però, que fa poc més d’un mes va desaparèixer perquè algú se’ls va endur. “Així no hi ha cap lloc on deixar la brossa i allà es queda”, denuncia el portaveu veïnal.

Uns 3 metres cúbics de deixalles

Els responsables de la neteja de l’entorn asseguren que aquesta conducta genera entre 2 i 3 metres cúbics de deixalles per cada una de les dues àrees més conflictives, on abunden per sobre de tot envasos de plàstic i de vidre, en alguns casos trencats. També, fins i tot, s’hi han arribat a trobar punts de foc a terra en espais on ja hi ha barbacoes per a coure-hi la carn. I que en algunes ocasions, les brases segueixen calentes encara dilluns al matí.

D’altra banda, l’incivisme arriba també a l’interior del riu. En aquest espai s’hi troben llaunes de beguda que alguns banyistes eventuals s’enduen per refrecar la gola mentre remullen els peus, però també altres elements com podrien ser mascaretes que queden atrapades entre les herbes que hi ha al voltant de l’aqüífer.

Publicitat