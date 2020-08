Ensurt en un supermercat del sud per un cas de Covid

Un supermercat del sud de Sabadell va haver de tancar ahir dimecres després de detectar un cas positiu de coronavirus entre els seus treballadors. Es tracta de l'establiment de la cadena Lidl al passeig Comerç.

Segons ha detallat una veïna del barri al Diari de Sabadell, Rosario Porras, els fets van passar pels volts de les 10.30 h. “Ahir era al Lidl del passeig Comerç i a mig matí ens van fer fora a tots perquè un dels treballadors havia donat positiu en Covid-19, el supermercat va tancar i jo vaig començar a tenir molta por”, relata.

Fonts municipals han confirmat aquesta situació. De la mateixa manera, han assegurat que l'establiment va activar el protocol habitual, que consisteix en baixar persiana i fer totes les comprovacions corresponents.

Un cop comprovat que no hi ha risc ni per a treballadors ni per a clients, i després de desinfectar les instal·lacions, avui mateix aquest establiment tornarà a obrir portes.

