800 PCR en un dia

El Departament de Salut va fer durant tot el dia d'ahir a Sabadell un total de 798 proves PCR, en el dispositiu especial per delimitar els focus de coronavirus als barris del sud de la ciutat. 437 d'aquestes es van fer en la carpa de la plaça Picasso i 361 a la de la plaça de Les Termes.

Es tracta d'una mesura que està orientada a que tot aquell que tingui la sospita que hagi pogut estar en contacte amb un cas positiu però sigui asimptomàtic pugui realitzar-se la prova, preferiblement en edats compreses entre els 15 i els 45 anys.

"Que una prova PCR de resultats negatius després d'haver estat en contacte estret amb un positiu no dóna garanties de que la malaltia no es pugui reproduir en els propers 14 dies", ha assenyalat la gerent de la Regió Sanitària de Barcelona, ​​Anna Aran, que avui ha visitat les carpes situades a Terrassa.

"La autoresponsabilitat és clau perquè la cadena de transmissió no es reprodueixi, que no es propagui el virus, i que no formem part d'aquesta cadena de transmissió comunitària", ha assenyalat la responsable de la regió sanitària.

Fins a les 12.00 horess, a Terrassa s'han fet entre els dos dispositius, al voltant de 265 proves, mentre que a Ripollet, ahir ja es van comptabilitzar 665 proves, tant a través de l'espai sanitari mòbil instal·lat des d'ahir dijous, 530, com amb l'estratègia porta a porta, amb 135, que es va començar dimecres a la tarda.

