Anar en moto serà més econòmic

Els sabadellencs que decideixin comprar o renovar la seva motocicleta, i sempre que l’adquisició no sigui superior als 8.000 euros –combustible–, tindran dret a acollir-se al pla Renove promogut per part del govern central. Per a les motos de gasolina, l’ajuda serà de 400 euros per als particulars i autònoms, i de 300 euros per a les Pimes i 200 per a les grans empreses.

La mesura ajudarà a recuperar un sector que està recuperant terreny de la Covid-19: amb 305 vendes acumulades, s’està un 42,6% per sota dels registres de 2019, però només un 23,3% respecte 2018.

Publicitat

D’altra banda, en el cas de les motos elèctriques, i a diferència de les motos per combustió, la compra d’una motocicleta pot arribar fins als 10.000 euros, la subvenció arribarà fins als 750 euros per a particulars, autònoms i pimes, i 700 per a les grans corporacions.

Des de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles Motor (FECAVEM) es valora “positivament” aquesta mesura que, segons expliquen –i esperen–, “ajudarà a reactivar el sector de les dues rodes”, asseguraven des del gremi.

Publicitat