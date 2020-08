MAPA | Frenada en els contagis de coronavirus a Sabadell (però no baixen encara)

El creixement de casos de coronavirus es frena, però no descendeix. Sabadell ha aconseguit aturar l’avenç de l’epidèmia en qüestió d’una setmana: en els últims set dies, s’han registrat 107,7 contagis per cada 100.000 habitants, un 1,3% més que en la setmana anterior, trencant així la dinàmica del mes de juliol, quan es duplicaven els contagis cada setmana. La capital vallesana se situa avui per sota de la mitjana catalana. En termes absoluts, s'han detectat 230 nous contagis de Covid-19 a la capital vallesana en la darrera setmana i en aquí cal tenir en compte que s'inclouen els 57 positius de la campanya intensiva a les carpes del Departament de Salut.

Sabadell mostra una dinàmica positiva: registra unes ràtios de contagis inferiors a d'altres punts dels Vallesos i de Catalunya. El virus es frena de forma subtil a la capital vallesana, mentre en d'altres zones la situació és més preocupant: a Terrassa, els casos han augmentat un 48,9% en els últims 7 dies i ja s'ha convertit en la tercera ciutat de Catalunya en contagis, per sobre de Sabadell i només per sota de Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat. Si entre el 3 i el 10 d'agost, a Sabadell es van detectar 107,7 casos per cada 100.000 habitants, una taxa de contagis inferior a ciutat com l'Hospitalet del Llobregat (254,8 casos per cada 100.000 habitants), Granollers (164,8), Lleida (164,8), Santa Coloma de Gramenet (138,4) però superior a la de Barcelona ciutat (89,9).

Publicitat

Posar el fre ara als nous contagis és una necessitat davant d’una tardor que serà molt complicada, segons els experts. Quan torni el fred, el virus es reforçarà, i tot i que s’ha aturat l’ascens del virus, amb la ràtio de contagis actual no es podrà afrontar. “Hem de baixar encara més els contagis per quan torni el fred”, assenyala el cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes. “No podem cantar victòria ni ara, ni d’aquí uns mesos ni en anys. A la mínima que hi ha un relaxament, tot es descontrola”, coincideix l’investigador de la UPC-Biocom, Daniel López Codina.

Quines zones de la ciutat estan més afectades?

Els nous contagis es concentren al districte 6 (Sud), al districte 7 (Torre-romeu, Poblenou) i al districte 3A (Ca n'Oriac). Segons l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, en els últims 7 dies, i després d'instal·lar la carpa a la plaça Picasso, es van detectar un 226,7 casos per cada 100.000 habitants als barris del Sud. Respecte fa una setmana, la ràtio de contagis baixa en gran part de les Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat. En el cas de Sabadell 3B (Ca n'Oriac), però, el creixement intersetmanal ha estat del 106%.

Publicitat