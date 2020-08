El Centre d'Esports Sabadell fitxa el lateral francès Pierre Cornud

El Centre d'Esports ha fet oficial avui el fitxatge de Pierre Cornud. El lateral francès nascut a Avinyó i de 23 anys arriba procedent del RCD Mallorca. El jugador també ha militat en equips com el Montpelier, Dijon o l'Ibiza, on ha jugat cedit fins a l'aurada per la Covid-19.

El nou jugador arlequinat destaca per la seva potència i verticalitat, unes característiques que s'adapten a la perfecció al joc de l'equip d'Antonio Hidalgo, en el qual els laterals són ofensius i amb molta arribada. És, doncs, d'una dura competència per a un dels jugadors més destacats de les dues últimes temporades, Josu Ozkoidi, que s'havia fet amo de la banda esquerra arlequinada i que després de la marxa d'Aleix Roig, s'havia quedat sense ningú que li disputés el lloc.

Si més no, Cornud és un lateral esquerre, amb gran vocació ofensiva i constant desbordaments per banda, que suma un total de 61 partits a la Segona Divisió B. En declaracions a la web del club, el francès ha indicat: "Estic molt content de venir al CE Sabadell per jugar a la Liga Smartbank. Estic molt agraït al club per la confiança" i ha afegit: "sé que el grup de vestidor és molt bo i el projecte després d'aquest ascens al futbol professional m'il·lusiona molt".

Es tracta de la tercera incorporació per al conjunt arlequinat de cara a la nova temporada a la Liga Smartbank.

