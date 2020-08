Arrenca la temporada del retorn del Centre d'Esports al futbol professional

A la feina. El Sabadell 20/21 s'ha posat en marxa per afrontar la temporada del seu retorn al futbol professional. Encara en unes circumstàncies atípiques marcades per la pandèmia de la Covid-19, els 26 jugadors citats per Antonio Hidalgo, entre els quals es troben els tres fitxatges fets fins ara i 4 jugadors del juvenil, s'han de realitzar les proves de la PCR i la revisió mèdica abans d'iniciar els entrenaments, individualitzats d'entrada, el dimecres. Aquest dilluns ho han fet alguns futbolistes i aquesta serà la tònica en els pròxims dies.

El plat fort d'aquesta primera jornada en què s'han tornat a obrir les oficines de l'Estadi després de les feines de desinfecció pels casos positius de coronavirus detectats fa dues setmanes, ha estat la presentació de la campanya de socis 20/21, també marcada per l'atípica situació que provoca la pandèmia. 'Hem tornat' i 'Sent l'orgull arlequinat' són els lemes utilitzats als carnets que aquest mateix dilluns a la tarda ja estaven a disposició dels socis i aficionats. La vicepresidenta i cap de l'àrea de màrqueting, Anna Navés, ha estat la principal artífex de la campanya amb una feina gairebé contrarellotge des de la mítica nit de l'ascens i qui ha presentat les novetats. "Per sobre de tot hem volgut simbolitzar l'orgull que suposa lluir l'escut del Centre d'Esports", ha comentat.

Els preus, ha explicat, es mantenen en la línia de l'últim antecedent del Sabadell a la categoria de plata i es trobarien en la zona mitjana de la categoria actualment. Es vol premiar als fidels, que tindran un preu inferior per la renovació i gaudiren de diferents avantatges. Potser la més important és la prioritat a accedir a l'estadi en el cas de limitació d'aforament per la Covid-19 quan es doni llum verda a l'assistència de públic, la qual cosa és una absoluta incògnita ara mateix. També s'emporten la samarreta commemorativa de l'ascens.

Els preus han quedat sectoritzats per zones. Així, la tribuna sènior costa 380 euros (renovació) i 420 (alta nova); Lateral, 195 i 225 euros respectivament; Gols, 150 i 170 euros respectivament. Categories de Joves (15 a 25 anys), infantil (8 a 14 anys) o jubilats tenen importants rebaixes. També es vol potenciar la Quota Familiar: si es fan socis els dos pares, els fills fins a 17 anys tenen el carnet gratuït. El pagament es pot fer en dues quotes: agost i gener. Un dels principals efectes és la impossibilitat dels socis i aficionats a accedir a l'Estadi, almenys en el primer tram de la nova temporada. Encara no se sap quan s'iniciarà. La LFP manté la idea del cap de setmana del 12 i 13 de setembre, però el cas Fuenlabrada i el retard a resoldre el play-off d'ascens a Primera podria propiciar canvis.

"Una oportunitat històrica"

El president, Esteve Calzada, considera fonamental aquesta campanya de socis per conèixer, de veritat, la sensibilitat de la ciutat. "Estem en un moment clau i és una oportunitat històrica per consolidar el club al futbol professional i poder mirar cap amunt en un futur", ha subratllat. L'ascens significa un gran respir econòmic, però Calzada ha deixat clar que "qui pensi que s'ha acabat la feina per salvar el club va equivocat. Ara tenim un gran repte i només el podrem tirar endavant anant tots junts". El gran repte és poder arribar als 5.000 socis. "Aquesta passada temporada hem batut el rècord a Segona B, amb 3.453 i a Segona A, el topall van ser els 4.107 de la temporada 11/12. Penso que, malgrat la difícil situació actual, hem de ser capaços d'arribar a aquesta xifra dels 5.000", ha destacat el president arlequinat.

El límit salarial és el gran hàndicap del Sabadell en el seu retorn. Els equips que pugen de Segona B parteixen amb clar desavantatge i per això Calzada considera clau "poder potenciar el suport institucional, de patrocinadors, creditors i la massa social per poder pujar el límit que marca la LFP i poder fer una plantilla amb màximes garanties per aconseguir la permanència en aquest primer any".

Inversors avancen 4 milions

Calzada ha explicat que el conglomerat inversor, del qual ell i el seu grup també en formen part, que va aterrar la passada temporada ha decidit "avançar el total de les inversions previstes els pròxims tres anys. Això suposa uns 4 milions d'euros, però això no és la solució definitiva. Cal que es mobilitzen tots els col·lectius de la ciutat per aconseguir més recursos i augmentar el límit salarial", la seva gran obsessió en aquests moments. De moment, la LFP encara no l'ha marcat, però aquesta setmana s'espera conèixer la xifra exacta, que pot variar si el club presenta més ingressos per patrocinadors, socis o subvencions directes. Això permetria ajustar el pressupost i poder invertir en jugadors de més nivell. El director esportiu, José Manzanera, té diferents operacions en marxa, pendents de tancar el tema econòmic.

Gabinet a les dents

Antonio Hidalgo, per la seva banda, ha volgut destacar el paper dels "fidels, els 1.500 o 2.000 socis que sempre hi són. Encara recordo els que van anar a Badalona en el meu primer partit sota la pluja en una situació molt complicada. Ara toca assaborir l'actual situació i estic segur que tindrem el màxim suport". També ha volgut subratllar la feina i implicació dels jugadors que han hagut de marxar després de l'ascens. "Ha estat difícil, però només puc donar gràcies eternes a homes com Xiquer, Pascu, Bellalta, Jurgi, Lanza, Pajarero o Boris, qui abans de la final es va trencar el colze i estava disposat a jugar si era necessari. I Pajarero em va donar les gràcies a mi quan li vaig comunicar que no continuaria".

El tècnic arlequinat també ha llençat un missatge contundent de cara a la nova temporada. "El que hem fet és molt bonic, però no serveix de res. A partir d'ara ens hem de posar el gabinet a les dents i preparar l'objectiu de la nova temporada". Dimecres comencen els entrenaments i dilluns que ve s'iniciarà una estada a la Vall d'en Bas que culminarà amb el primer amistós contra la SD Huesca el diumenge 30 d'agost. El Sabadell 20/21, encara per culminar, es posa a treballar.

