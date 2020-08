Neix a Sabadell una xarxa gratuïta de suport a la fibromiàlgia

La fibromiàlgia és una malaltia crònica caracteritzada per un dolor muscular difús i intens. A vegades, les persones que la pateixen se senten poc compreses o, simplement, necessiten trobar espais d'empatia on parlar-ne sense tabús. És per això que, a Sabadell, la xarxa gratuïta de suport Fibromialgia Nunca Más en Silencio està fent passos endavant per esdevenir una associació. D'aquesta manera, volen continuar ajudant aquells qui pateixen els diferents graus d'aquesta síndrome d'origen desconeguda.

El grup de suport ja compta amb el suport de l'Ajuntament i també de l'alcaldessa, Marta Farrés. Carolina González Porta, responsable de la iniciativa i llicenciada en Psicologia, té la intenció de "donar llum a un espai a Sabadell per a gent que pateix fibromiàlgia, per parlar-se sense tabús". Amb aquest grup, doncs, moltes persones "s'adonaran que no estan soles".

D'entre les activitats que es duen a terme a les sessions, n'hi ha, per exemple, de risoteràpia. Tan bon punt les condicions de seguretat ho permetin, les xerrades del grup de suport deixaran de ser telemàtiques i per telèfon i es duran a terme presencialment.

Aquelles persones que pateixin fibromiàlgia i estiguin interessades a formar part del grup de suport, que, si tot avança segons les previsions esdevindrà una associació, poden contactar amb el següent número de telèfon: 675 075 758.

