Juan Hernández (Celta) estaria molt a prop de ser nou jugador arlequinat

L'operació-fitxatges continua sense concretar-se en noms, però hi ha moltes operacions en marxa que podrien oferir un desenllaç positiu les pròximes hores. Aquest és el cas del davanter de 25 anys Juan Hernández, propietat del Celta. Segons informacions de l’entorn del club gallec, la intenció del director esportiu, Felipe Miñambres, és renovar-li el contracte i pactar una cessió a un equip de la lliga SmartBank. El Sabadell és el millor col·locat i a Vigo parlen “d’operació molt ben encarrilada”.

Juan Hernández va brillar al filial del Celta a Segona B marcant 9 i 14 gols les temporades 16/17 i 17/18, respectivament. La 18/19 gairebé la va passar en blanc al Cádiz i la passada va debutar a Primera Divisió de la mà del tècnic sabadellenc Óscar García jugant en cinc partits. Ara vol reactivar la seva carrera amb una cessió a Segona A i el Sabadell es podria convertir en un bon aparador.

Publicitat

Reforçar la davantera és un objectiu prioritari. Han sorgit altres noms, com el del veterà Jonathan Soriano (gairebé 35 anys), que ha acabat la seva vinculació amb el Girona. Segons fonts properes a la secretaria tècnica arlequinada, ni es planteja la seva incorporació. Es va preguntar per ell la temporada passada, però ara no. En canvi, l’opció d’Andy Kawaya (Cultural Leonesa) segueix sobre la taula. És difícil, però no està totalment descartada. Aquesta setmana s'espera concretar alguna incorporació més a l'espera, aquest dijous, del possible sorteig del calendari després de la reunió que mantindrà la Lliga de Futbol Professional i la Federació Espanyola gestionada pel CSD (Consejo Superior de Deportes) amb l'objectiu de desbloquejar la situació d'enfrontament entre Tebas i Rubiales.

Publicitat